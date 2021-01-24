Коронавирус в Хабаровском крае: заболеваемость и вакцинация

Соблюдение масочного режима в общественных местах может защитить нас и наших близких от заболевания Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае заболеваемость новой коронавирусной инфекцией стабильно удерживает показатели. На 24 января, по данным краевого минздрава, в регионе выявлен 301 новый случай заражения. Справившихся с недугом оказалось на шесть человек больше, чем заболевших – 307.

В нашем крае за последнюю неделю в сутки, к сожалению, умирает по два-три человека. День 23 января не стал исключением, в регионе снова скончалось три человека. Еще 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственному вентилированию легких.

Врачи призывают каждого бережнее относиться к своему здоровью и ответственно подходить к мерам безопасности: соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки, не трогать лицо руками, носить маску и ограничить общение с престарелыми людьми 65+. Это простые меры, но они могут защитить нас от заражения или распространения.

Правительство и здравоохранение со своей стороны работают над выработкой коллективного иммунитета в нашем регионе. Уже началась массовая вакцинация людей. В край регулярно поступают большие партии вакцины от коронавируса. Сейчас в пунктах вакцинации каждый день прививки ставят по 400-500 человек. При такой тенденции мы выработаем тот самый коллективный иммунитет к середине этого года.

Для тех, кто не может самостоятельно обратиться и поставить прививку в больнице, например, постояльцы домов престарелых, вакцину привозят на место. Так, 23 января началась вакцинация пожилых людей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке Горьком. Далее по плану вакцинация людей в домах ветеранов, так как пожилые и люди с хроническими заболеваниями в нашем крае входят в группу приоритетных на вакцинацию.

Напомним, всего в Хабаровском крае за время пандемии COVID-19 заболело 42195 человек. Справились с болезнью 38309 человек. На лечении в больницах находится 1514 пациентов, а дома лечится 2136 заболевших. С марта 2019 года в Хабаровском крае скончались 236 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус нового типа.