День, когда исполняются желания

Сотрудники НПЗ посещают детский дом уже 7 лет. Фото: Комсомольский НПЗ

Новый Год для каждого ребенка – не просто праздник. Это день, когда все надеются на чудо, на исполнение всех самых заветных желаний, которые по мановению руки исполнит добрый волшебник Дед Мороз. Дети детского дома № 20 поселка Хурба, лишённые домашнего тепла и любви близких, этот праздник ждут с большим нетерпением, ведь для них он становится днем, когда исполняются их мечты, написанные на новогодних открытках и адресованные благодушному Деду Морозу, в роли которого выступают сотрудники Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

Сотрудники НПЗ посещают детский дом уже 7 лет. Фото: Комсомольский НПЗ

Вот уже семь лет подряд работники предприятия при поддержке отдела социальных программ и корпоративной культуры с радостью проявляют инициативу в исполнении просьб и желаний, подготавливая подарки воспитанникам детского дома и собирая все, что хотят ребята и даже более того. Чтобы поздравить ребят и вручить каждому подарки, собранные нефтепереработчиками, по сложившейся традиции, в канун Нового года представители ООО «РН-Комсомольский НПЗ» приехали в детский дом № 20, где их с самого утра ждали взволнованные в предвкушении праздника дети, которые приготовили для гостей настоящее театральное представление.

А завершился вечер торжественным вручением подарков, приобретенных нашими работниками.

- За долгие годы сотрудничества Комсомольский НПЗ стал для нас не просто спонсором, но и добрым другом, всегда готовым прийти на помощь, — рассказала директор детского дома Олеся Масютина. — Благодаря работникам ООО РН-Комсомольский НПЗ» каждый подарок дошёл до того, кому был предназначен, и каждый воспитанник ощутил заботу, внимание и теплоту. От лица коллектива детского дома выражаю искреннюю благодарность и признательность генеральному директору ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и всем сотрудникам за новогодние подарки и доставленную радость детям! Пусть искренняя улыбка детей станет вашим оберегом в жизни и поможет воплотить в реальность все намеченные планы. Спасибо за вашу заботу к детям, оставшимся без попечения родителей. И пусть всегда каждому ребёнку на пути встречается такой Дед Мороз как вы, который исполнит его маленькое желание.

Сотрудники НПЗ посещают детский дом уже 7 лет. Фото: Комсомольский НПЗ

В 2020 году 30 ребят из детского дома № 20 стали немного счастливее, и все это стало возможным лишь благодаря тому, что все наши сотрудники вместе объединились и смогли сделать настоящий праздник для детей, которым это было необходимо как никому другому. Этот объединяет не только детей, но и самих заводчан, позволяя подарить радость каждому ребенку, который обделен вниманием близких, превращая Новый год для них в тот день, когда исполняются мечты.