Как тебе такое, Илон Маск: комсомольские школьники готовят космический проект для всероссийского конкурса

Команда "Кванториума" готовится к конкурсу "Большие вызовы". Фото: комсомольский "Кванториум".

Ученики детского технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре собираются удивить жюри всероссийского конкурса «Большие вызовы» необычными проектами в направлении «Космические технологии». Сейчас в крае проходит региональный этап, в котором юные технари оттачивают свое мастерство.

«Большие вызовы» - это ежегодный конкурс технологических проектов, на котором школьники и студенты со всей России представляют самые необычные и перспективные разработки. Принять в нем участие могут как школьники 7-11 классов, так и студенты ссузов. В этом году в технологическом состязании поучаствуют студенты 1-2 курсов.

- В конкурсе участвуют три наших команды - две в космических технологиях и одна в естественнонаучном направлении. К заданию ребята подошли очень ответственно, по всем заявленным проектам консультируются с известными авиаинженерами и учеными. С 28 по 29 марта команды приедут в Хабаровск, чтобы представить конкурсной комиссии защиту своих проектов. Победители регионального этапа поедут на «Сириус-смену» в Сочи, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анна Удовенко.

Кстати, просто так купить путевки на «Сириус-смену» не получится - престижная образовательная смена, которая длится три недели, рассчитана только на талантливых и проявивших себя в различных конкурсах подростков.

Не остановил занятия в «Кванториуме» и коронавирус - ученики частично перешли на удаленку.

- Дистанционное обучение проходит удачно и эффективно. Используем популярные программы - дискорд, зум, скайп. Мы относимся к учреждению допобразования, поэтому Роспотребнадзор нам не стал ограничивать посещение. Сейчас в группах по шесть детей, соблюдаем все требования ведомства, - уточнила Анна Удовенко.

Комсомольский "Кванториум" был создан в 2016 году по инициативе федерального фонда новых форм развития образования. Учредитель технопарка - мэрия Комсомольска. Проект был поддержан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.