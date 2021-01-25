Снегопады и температурные качели: узнали что уготовила погода для Хабаровского края в конце января

На этой неделе можно будет вдоволь насладиться настоящей зимой в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Закончились теплые выходные в Хабаровском крае, в субботу и воскресенье на улицах города было необычайно много народу, горки в городских парках не успевали отдыхать от катающихся детей и взрослых. Яркое зимнее солнце позволило погулять подольше не замерзнув. Выходные оттрубили хорошо, а что ждет нас в начале рабочей недели?

В понедельник у погоды начинается этакая раскачка. Ко вторнику Хабаровск атакует снегопад, осадков выпадет достаточно много, особенно по сравнению с тем, что за всю зиму снега мы так и не видели. Снег будет идти и в ночь на среду, и, конечно, будет тепло в эти дни. В Хабаровске температура воздуха в понедельник 25 января – 12-14 градусов ниже нуля, а во вторник станет теплее, до -8. В среду в краевом центре похолодает, но может еще идти снежок. Температура будет -14, -16 градусов, поднимется ветер. В четверг, после того, как циклон нас покинет, в городе заметно похолодает, температура опустится до -17 градусов днем, а в пятницу аж до -18. Что будет в выходные в городе – узнаем позже.

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, поделилась информацией о предстоящей погоде в краевой столице.

- У нас наблюдаются климатические качели в регионе. В прошлые выходные было теплее нормы для этого времени на 7 градусов. А вот в конце месяца будет холоднее нормы на 1-2 градуса. Пока в долгосрочном прогнозе тепла не предвидится, но вот такие качели означают, что дело идет к весне.

26 января наиболее неблагоприятная погоду прогнозируют на юге края. Кроме Хабаровска сильный снег будет в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. А на побережье Татарского пролива снег выпадет 27 и 28 января, в Советско-Гаванском и Ванинском районах.

Снег в городе, это, конечно, долгожданное для нас событие, но вот сотрудники МЧС уже предупреждают жителей о возможных опасностях во время снегопада и ветра и призывают быть осторожными.