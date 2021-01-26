Коронавирус в Хабаровском крае на 26 января: заболеваемость и вакцинация

Для собственной безопасности необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае держится в районе 300 человек в сутки. За прошлый день в крае выявили 294 случая заболевания. Выздоровевших в этот раз чуть больше, чем заболевших, что не может не радовать - справился с инфекцией 301 человек.

По последним данным министерства здравоохранения, за 25 января на территории края от страшного вируса скончались еще трое. 19 пациентов лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии, медики, разумеется, прилагают все усилия для скорейшего их выздоровления.

Любопытно, что больше всего заболевших выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 225 человек. В Городе юности 38 новых больных. В Комсомольском районе, Вяземском, Бикинском и Солнечном районах - по одному заболевшему за сутки. В Верхнебуреинском и Амурском - по два. В районе имени Лазо четыре новых случая, а в Хабаровском районе - 19.

В крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В краевой столице работают 11 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно по телефонам больниц или через сайт «Госуслуги».

Правительство и министерство здравоохранения края сосредоточены на формировании коллективного иммунитета населения. Добиться полного выздоровления нации можно лишь соблюдая противоэпидемические меры и поставив прививку.

Напомним, поставить прививку от коронавируса в Хабаровске можно в следующих медицинских учреждениях:

«Городская клиническая поликлиника №3», «Городская поликлиника №5», «Клинико-диагностический центр», «Городская поликлиника №7», «Городская поликлиника №8», «Городская поликлиника №11», «Городская поликлиника №15», «Городская поликлиника №16», «Городская клиническая больница №10», «Консультативно-диагностический центр «Вивея» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», филиал на станции Хабаровск-2, улица Школьная, 32А.