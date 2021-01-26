Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новый - это не фигура речи. В «салоне» винтокрылого «мишки» еще пахнет краской и новенькой кожей. Налет Ми-8 МТВ-1 составил всего 54 часа, причем 32 из них - это время перелета из Казани, где собрали и настроили машину, до Хабаровска.

Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Встречать новую машину выстроились всем отрядом - новый вертолет для подразделения, которое обеспечивает авиационную поддержку спасательных операций по всему Дальнему Востоку, настоящий подарок. Встретили «мишку» традиционно - хлебом-солью.

- Путь занял семь дней. Во время перелета воздушное судно зарекомендовало себя хорошо, в том числе и в сложных метеоусловиях, которые были по маршруту следования, - рассказал Валерий Дмитриев, командир воздушного судна, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. - Борт оснащен всем необходимым оборудованием, современными системами.

Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новый вертолет станет одиннадцатым в парке хабаровского авиаотряда. И это совсем немного, учитывая объем задач, которые приходится выполнять спасателям. Тут все - от транспортировки тяжелобольных по заданию медицины катастроф до ликвидации последствий стихийных бедствий, поиска заблудившихся в тайге охотников и потерявшихся в морях рыбаков. Кстати, новая машина оборудована именно для проведения спасательных операций.

- Вертолет современный, - делится впечатлениями Владимир Малеткин, механик-инструктор авиазвена в городе Петропавловске-Камчатском Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. - Конструкторы учли, что для МЧС России важна многофункциональность, и предусмотрели ряд моментов. Так, вместе с надежной энергосистемой воздушного судна предусмотрена специальная автономная система для подключения медицинского модуля. Это повышает удобство ее эксплуатации, при необходимости ускоряет поиск неисправности и быстроту ее устранения.

Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Помимо этого на винтокрылой машине установлены двигатели, сделанные уже в России, современнейшая навигационная система и многое другое.

- Так, на мониторах системы раннего предупреждения сближения с землей отлично определяются населенные пункты, линии ЛЭП, она помогает ориентироваться в сложных метеоусловиях, том же тумане, - отмечает Владимир Малеткин.

Хабаровские спасатели получили в свое распоряжение еще один современный вертолет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Комплектация вертолета тоже внушает уважение - там целый набор дополнительного оборудования, которое позволяет быстро менять оснащение судна в зависимости от задачи, которую ему придется выполнять.

Всего авиапарк спасательного центра сегодня насчитывает 18 воздушных судов, среди которых помимо вертолетов МИ-8 есть и настоящие летающие краны - Ми-26, самолеты-амфибии, самолет Ан-74. На протяжении последних нескольких лет в подразделение ежегодно поступают современные транспортные средства.

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