В Хабаровском крае закрывают койки для ковидных больных Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло очередное заседание коронавирусного штаба. На встрече обсудили текущую ситуацию по заболеваемости. Каждый день прирост заболевших в крае около 300 человек. Ситуацию назвали напряженно-стабильной. Чаще всего болеют люди от 50 до 64 лет, а также старше 65 лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.

Продолжается сокращение числа коек, развернутых для лечения больных COVID-19. На этой неделе их количество сократится на 333 койки. Центр медицинской реабилитации «Амурский» и корпус кожно-венерологического диспансера в Хабаровске вернутся к своему профилю работы.

Продолжается массовая вакцинация населения. На 56 января в крае прививку поставили 5345 человек. В крае работает 30 пунктов вакцинации, в которые можно записаться через госуслуги. К концу недели добавится еще 3 поликлиники.

В поликлиниках края образовалась очередь на вакцинацию. Принято решение дополнительно развернуть пункты вакцинации в «Уголках здоровья» - в ТРК «Броско-Молл» и офисе «Сбербанка» на улице Пушкина.

Что касается отдаленных мест в крае - в феврале из Хабаровска первый раз поедет автопоезд «Здоровье». В нем можно будет поставить прививку.