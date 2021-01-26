Оргвзносы для участия в творческих конкурсах отменили в Хабаровском крае

Юным дарованиям теперь открыт путь на творческие конкурсы Фото: Петр МОЛОТОВ

Решением правительства Хабаровского края были отменены организационные взносы для участников творческих конкурсов. Сотни семей теперь смогут сэкономить, посылая своих детей для участия в краевых культурных мероприятиях.

Оргвзносы составляли 1500 рублей за одного участника. Деньги, которые вынуждены были платить из своего кармана участники, шли на печатание грамот, подготовку сценария, оплату членов жюри и многое другое. Теперь эти расходы легли на краевой бюджет.

- Хабаровский колледж искусств всегда проводил конкурсы за счет бюджета края. Однако четыре года назад из-за сложной экономической ситуации пришлось переложить часть расходов на участников. В этом году, к нашей всеобщей радости, у нас появилась возможность снова отказаться от оргвзносов. Правительство края выделило нам средства на проведение шести конкурсов в этом году, - рассказал директор колледжа Игорь Мосин.

Первый и самый масштабный конкурс, который пройдет в крае в ближайшее время – «Новые имена».

Как уточнил Игорь Мосин, отмена оргзносов даст незамедлительный эффект – количество участников краевых конкурсов должно увеличиться в полтора раза. Только в «Новых именах» в прошлом году заявились более 800 человек.