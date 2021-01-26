«Спасибо», что выбрали продажность: замначальника станции «Хабаровск-2» приговорили к колонии за взятки почти на 14 миллионов рублей

Вознаграждения предприятия платили за приоритетную организацию маневровых работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель начальника ж/д станции «Хабаровск-2» попала под уголовное дело после организации маневровых работ. По версии следствия, женщина четыре года брала крупные взятки от трех транспортных компаний. Размер вознаграждений был весомый - всего более 13,6 миллиона рублей.

Следствие считает, что свою подпольную деятельность замначальника начала в 2015 году. У женщины наладился контакт с тремя транспортными компаниями, которые стали ее «спонсировать». Вознаграждения предприятия платили за приоритетную организацию маневровой работы по подаче (уборке) ж/д вагонов. Это когда состав на станции «разбирают» (или собирают) по вагонам и отвозят в нужное место. Например, в пределах одной станции может быть несколько предприятий, которым необходимы составы.

Также замначальника получала деньги за то, чтобы выгружаемый товар не проходил проверку на его соответствие оплаченному тарифу. Размер взяток варьировался от 130 тысяч рублей до 12,6 миллиона рублей. В 2019 году женщину задержали и завели уголовное дело по статье «Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах».

- Суд приговорил женщину к шесть годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 25,5 миллиона рублей. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд наложил арест на имущество женщины и деньги. Средства обращены на взыскание штрафа.