Цены на льготные авиабилеты для жителей севера Хабаровского края не изменятся

Для многих жителей отдаленных районов края субсидированные билеты - единственная возможность путешествовать по региону Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае программа льготных перелетов для отдаленных районов будет продолжена. Соответствующее поручения дал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Тарифы сохранятся на уровне прошлого года.

ДЕФИЦИТ НЕ СТРАШЕН

Продолжить воплощение в жизнь программы удалось, несмотря на дефицит бюджета. Казна сохранила социальную направленность и осталась ориентированной на решение проблем в этой сфере. Даже при сокращении расходов бюджета программа оказалась защищена, что позволило продолжить ее в 2021 году.

Для многих жителей отдаленных районов края субсидированные билеты - единственная возможность путешествовать по региону будь то по работе или по личным целям. Сохранение льготных авиаперевозок - больной вопрос для населения, который, к слову, неоднократно поднимался на встречах с Михаилом Дегтяревым и представителями власти.

ПОЛЕТЕЛИ!

В связи с этим минтранс края заключил соглашения с авиакомпаниями АО «Авиакомпания Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» по продаже билетов по льготным ценам для данной категории граждан. Для взрослых стоимость перелета составит 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет - 3000 рублей. В первом полугодии 2021 года на организацию авиаперелетов для жителей Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко предусмотрено 81,1 миллиона рублей.

- Востребованность перевозок по данным направлениям доказывает увеличение охвата пассажиров, пользующихся скидкой по краевой программе. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. На реализацию программы из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 миллиона рублей. Билеты без дополнительных сборов уже сейчас можно приобрести в авиакассах «Хабаровских авиалинии» в том числе на рейсы, которые выполняет авиакомпания «Аврора». В настоящее время для экономии времени граждан министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывается вопрос о возможности приобретения билетов онлайн, - рассказал Владимир Березовский, начальник управления организации перевозок министерства.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЛЬГОТЫ

Воспользоваться льготой могут люди, которые постоянно живут в районах-участниках программы (не менее 12 месяцев). Необходимо предъявить документ, который это подтвердит. Важно сделать это лично. За год жители северных районов могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.

С 1 по 25 января нового года уже было продано 1763 билета, перевезено 1896 пассажиров ( с учетом проданных билетов в декабре 2020 года).

К слову, «Хабаровские авиалинии» продолжают доставлять товары из Хабаровска в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. Таким образом, стоимость продуктов не должна сильно измениться. Если же вы заметите, что продукты стоят необоснованно дорого, сообщайте об этом главам своих населенных пунктов.