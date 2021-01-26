Признаки беременности нашли у умирающей возле дороги истощенной тигрицы в Хабаровском крае

Еле живую тигрицу нашли в 300 километрах от села Покровка. Фото: Центр «Амурский тигр»

Специалисты продолжают бороться за жизнь амурской тигрицы, которую 9 января нашли возле дороги в Бикинском районе. Напомним, что хищницу нашли охотники, кошка была сильно истощена и плохо передвигалась. Зверя отправили на реабилитацию.

Зверь все еще находится в тяжелом состоянии. Фото: Центр «Амурский тигр»

ОБМОРОЖЕНИЕ

Еле живую тигрицу нашли в 300 километрах от села Покровка. Прибывшие специалисты констатировали у хищницы сильное истощение и обморожение лап, части хвоста и ушей. Полосатая кошка срочно нуждалась в помощи, иначе, как говорят специалисты, она не дожила бы до утра.

Возможно, у хищницы есть ряд проблем со здоровьем. Фото: Центр «Амурский тигр»

В центре реабилитации тигрице обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. Редкая хищница начала приходить в себя: питаться, вести себя агрессивно. Специалисты даже опубликовали видео, на котором большая кошка охраняет свою добычу - большой кусок мяса. На кадры попали морда хищницы с оскалом и рык, который пользователи социальных сетей окрестили не иначе, как «новую заставку Metro-Goldwyn-Mayer». Только вместо льва - амурская тигрица.

УГРОЗА АМПУТАЦИИ

Повторно кошку осмотрели 20 января. Хищнице еще раз обработали обмороженные лапы и хвост, ввели поддерживающие препараты. Зверь все еще находится в тяжелом состоянии, анализы крови показали проблемы с внутренними органами, возможно, у хищницы есть ряд проблем со здоровьем. Однако положительная тенденция есть: лапы заживают, а вот угроза ампутации части хвоста остается.

Анализы крови хищницы показали проблемы с внутренними органамиФото: Центр «Амурский тигр»

- Сейчас она ведет себя как нормальный тигр: очень агрессивна, хватает мясо. Хищница поправилась на десять килограммов. Это достаточно для тигрицы в ее возрасте, - рассказал «КП-Хабаровск» Эдуард Круглов, директор центра реабилитации диких животных «Утес».

БУДУЩАЯ МАМА?

Картина становится еще серьезней после новости о том, что тигрица может быть беременна. Пока специалисты говорят о том, что рано делать выводы о том, находится ли хищница в интересном положении.

Кошке повторно обработали обмороженные лапы и хвост, ввели поддерживающие препараты. Фото: Центр «Амурский тигр»

- Такие анализы могут быть связаны с тем, что тигр истощен и него сложности со здоровьем, а могут быть и с тем, что гормоны осели из-за беременности. Дополнительный осмотр признаков интересного положения не выявил. Если беременность даже и может быть, но на очень ранних стадиях, - прокомментировал «Комсомолке» Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Кровь хищницы повторно направили на анализ по установлению беременности.

- Пока все говорит о том, что беременности нет и это просто одно из предположения, связанное с тем, что тигрица истощена, - добавил Сергей Арамилев.

Если же тигрица все же - будущая мама, то ее тяжелое состояние может сказаться на плоде. Выносит ли пострадавшая кошка потомство - большой вопрос. Организм хищницы может не выдержать. Малыш же может родиться хилым и с разного рода отклонениями. Пока, как говорят специалисты, признаков выкидыша и других патологий нет.

Кровь хищницы повторно направили на анализ по установлению беременности. Фото: Центр «Амурский тигр»

ВЕРНЕТСЯ ЛИ КОШКА ДОМОЙ?

Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. В одном они схожи - все будет зависеть от успеха ее реабилитации.

- Возвращать зверя в дикую природу можно при условии, если он сможет обеспечить себя сам, не побираясь по населенным пунктам и не отлавливая собак. Тигр должен уметь охотиться на дичь - оленей, кабанов и так далее. Если пострадавшая хищница покажет, что сохранила такие навыки, и способность самостоятельно существовать в дикой природе, тогда ее вернут в естественную среду обитания. В противном случае судьбу тигрицы решит Росприроднадзор, - сообщил Андрей Стрельников, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края.

По информации краевого минприроды, с начала 2021 года в Хабаровском крае зарегистрировано пять конфликтных ситуация, связанных с тигром. В 2020 году таковых зафиксировано 28, годом ранее - 65.

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