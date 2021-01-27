Коронавирус в Хабаровском крае на 27 января: заболеваемость, вакцинация

Ситуация в крае напряженно-стабильная, но ограничения и запреты все-же немного ослабнут Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Скоро наступит весна, а это значит, что прошел уже почти целый год с момента начала пандемии и карантина в Хабаровском крае. Безусловно, все мы устали от бесконечных ограничений и запретов сходить туда, куда хочется, устали носить защитные маски и выжигать руки антисептиками. Все это мы делаем, разумеется, добровольно, во благо своего же здоровья, однако пандемия все-же изрядно попортила качество жизни.

В Хабаровском крае уровень заболеваемости держится на отметке в 300 человек в день, плюс-минус 5-10 человек. Ситуация, по мнению штаба, напряженно-стабильная, поэтому в регионе решили заговорить о постепенном послаблении ограничительных мер.

Так, ВУЗам рекомендовано вернуться к очной форме обучения, общепиту разрешить работать до полуночи, а на спортивные и культурные мероприятия впускать 50% зрителей.

Спасение от ужасного вируса в регионе штаб видит в вакцинации. Если к середине года прививку поставит порядка 700 тысяч граждан, то появится реальная возможность сформировать коллективный иммунитет и справиться с напастью. Поэтому в крае продолжается кампания по массовой вакцинации населения. Так, вскоре откроются дополнительный пункты, где можно будет поставить прививку, а в отдаленные места края уже в феврале поедет автопоезд здоровья.

За прошлый день в крае выявили 291 новый случай заболевания. Отрадно, что выздоровевших в этот раз еще больше, чем заболевших - справились с инфекцией 346 человек. об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.

По последним данным, за 26 января на территории края от страшного вируса скончались еще двое. 21 пациент лежит в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 260 человек. В Городе юности 13 новых больных. В Комсомольском районе – четверо, в Хабаровском и Нанайском районах по два заболевших, в Бикине и Совгаванском районе по одному заболевшему, в Верхнебуреинском - три и в Ванинском районе выявили пятерых заболевших.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 43077 человек, а выздоровело 39247.