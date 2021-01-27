Новое оборудование закупят для школ искусств в Хабаровском крае

Хабаровский колледж искусств получил два рояля «Ямаха» Фото: Петр МОЛОТОВ

Школы искусств Хабаровского края вошли в нацпроект «Культура» и получат свыше 20 миллионов рублей. Участие в нацпроекте дает возможность учреждениям полноценно обновить материально-техническую базу и обеспечить учебный процесс современным качественным оборудованием.

- В прошлом году благодаря участию в нацпроекте удалось оснастить четыре организации, еще четыре школы будут оснащены в этом году. На это направлено свыше 20 миллионов рублей. Они будут потрачены на инструменты, учебное оборудование, материалы. В прошлом году в нацпроект вошли мероприятия по модернизации школ искусств - это реконструкция и ремонт. В 2020 году капитально отремонтирована школа искусств в поселке Чегдомын, еще две школы стоят на очереди на капремонт, - сообщила Юлия Лупаенко, начальник отдела краевого министерства культуры.

Первыми участниками реализации нацпроекта стали Хабаровский краевой колледж искусств, детская школа искусств №7, музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре и детская музыкальная школа Амурского района. В прошлом году эти учреждения культуры уже получили новые инструменты, современное оборудование, а также учебные материалы - нотные и методические пособия. Всего на эти цели было выделено 23,5 миллиона рублей. В этом году заниматься на новых музыкальных инструментах будут воспитанники детских школ искусств поселка Хор района имени Лазо, поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, Хабаровского района и Советской Гавани. Дооснащение других образовательных учреждений продолжится в 2023 году.

Кроме этого Хабаровский колледж искусств получил два рояля «Ямаха».

- Сертификат на рояли нам выдали в марте прошлого года, на юбилей колледжа. Сейчас наконец-то их должны оплатить и привезти нам. Для колледжа это очень хороший и достойный подарок, - рассказал Игорь Мосин, директор колледжа.