Разработкой новой Стратегии развития Хабаровска займется новая структура, подконтрольная мэрии

Новая Стратегия должна учитывать потребности людей и быть понятной горожанам Фото: Александра ШОПЕНКО

АНО «Муниципальное агентство стратегического планирования» хотят создать в Хабаровске по инициативе мэрии. Новая структура займется разработкой Стратегии социально-экономического развития города до 2040 года. Инициативу накануне поддержали большинство депутатов городской думы.

Финансирование деятельности агентства будет осуществляться из бюджета города. По предварительным данным, на три года необходимо заложить 27,3 млн рублей, куда входит зарплата трех сотрудников плюс иные расходы. Аналогичную стратегию консалтинговые компании, которые можно привлечь к работе, берутся разработать за 40 млн рублей, утверждают в мэрии. Здесь же будет сделан упор на местных специалистов.

Как отметил начальник управления экономического развития городской администрации Александр Анисимов, действующая стратегия, разработанная до 2030 года, требует корректировки. Учитывая масштаб изменений, произошедших в крае (в том числе и перенос столицы ДФО во Владивосток), требуется разработка нового документа. Ожидается, что агентство начнет работу в 2022 году.

Решение о создании новой структуры не все депутаты восприняли однозначно. Так, депутат от Справедливой России Мария Огненная считает, что его деятельность должна находится под контролем народных избранников, особенно в части расходования бюджетных средств.

- Возможно, я недостаточно хорошо ознакомилась с материалами, но пока не совсем ясно, как АНО будет работать. То, что я услышала в докладе, вызывало большие сомнения. Сначала нам называлась сумма в 10 млн рублей, теперь почти 28 млн. Перед депутатами должны отчитываться. Надо контролировать, как будет развиваться ситуация, особенно если речь идет об АНО. И вопрос, дадут ли ее контролировать нам в полном объеме? Какой будет результат и когда? Пока вопросов больше, чем ответов. Главное, чтобы агентство не стало очередной структурой, подконтрольной мэрии, - отметила справедливороска.

- Стратегия, это, конечно, важно. Но более важно, чтобы центром этой стратегии были жители Хабаровска. В ином случае деньги на АНО будут потрачены впустую, - прокомментировал инициативу мэрии председатель "Справедливой России" в крае Игорь Глухов.

Отмечается, что в стратегии необходимо отразить, как именно будут достигаться национальные цели развития в привязке к потенциалу и условиям Хабаровского края. Документ должен учитывать потребности различных социальных групп, быть гибким, адаптируемым под меняющиеся реалии и понятным не только его разработчикам, но и населению, а также инвесторам.