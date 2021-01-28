Коронавирус в Хабаровском крае на 28 января: заболеваемость, вакцинация

Соблюдение масочного режима и социального дистанцирования поможет сберечь здоровье Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Каждый день в регионе выявляют порядка 300 новых случаев заболевания. Примечательно, что выздоровевших в крае ежедневно примерно столько же.

Продолжается в крае и кампания по массовой вакцинации населения. В медицинских учреждениях идет наплыв желающих поставить заветную прививку, стали собираться очереди. Поэтому в Хабаровске с 28 января дополнительно начинают работать два «Уголка здоровья», в торговом центре Броско Молл и в офисе Сбербанка на Пушкина. Там жители могут поставить прививку и пройти небольшое обследование.

За прошлые сутки в крае выявили 293 новых случаев заболевания. Выздоровевших в этот раз 309 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.

По последним данным, за 27 января на территории края от страшного вируса скончались еще три человека. 20 пациентов лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 153 человека. В Городе юности 21 человек, в Хабаровском и Ульчском районах по одному заболевшему, в Нанайском районе выявили 28 заболевших, в Совгаванском – 47, в Ванинском районе - 20, в Охотском – 13 заболевших, в Николаевском районе семеро заболевших, в районе им. Полины Осипенко – двое.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 43370 человек, а выздоровело 39556.