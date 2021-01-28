Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Домах ветеранов Хабаровска

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в крае Фото: Петр МОЛОТОВ

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в лечебных учреждениях Хабаровского края. Она уже вызвала ажиотаж - желающих привиться от опасного вируса сотни.

Для удобства обслуживания пожилых людей организованы прививочные кабинеты в Домах ветеранов. В хабаровском Доме ветеранов №1 посетителей обслуживают врачи городской поликлиники №3.

- Вчера у нас был первый день вакцинации, пришло очень много желающих, мы даже не ожидали такого наплыва. Средний возраст прививающихся - 85 лет. Вчера удалось провакцинировать только 17 человек. Есть много противопоказаний - кто-то болел ОРВИ, кто-то уже переболел ковидом. Кстати, по рекомендациям минздрава, медотвод тем, кто уже переболел, составляет полгода. У нас все постояльцы в группе риска, у многих ослаблен иммунитет, так что вакцина должна помочь. Даже если кто-то заразится после прививки, болезнь будет протекать значительно легче, - рассказала Елена Цилюрик, директор хабаровского Дома ветеранов №1.

В Доме ветеранов на Серышева - 151 квартира, на сегодняшний день там проживают 168 пожилых людей. Как уточнила Елена Цилюрик, многих постояльцев на период самоизоляции забрали к себе родные. Пока в Домах ветеранов сохраняется карантин - постояльцам нельзя принимать гостей, а также выходить на улицу дальше 100 метров от учреждения. Родственников пускают только в крайних случаях - только к тем, кому по состоянию здоровья нужна помощь и поддержка. Все эти меры превентивные и помогают оградить пенсионеров от распространения коронавируса.

Прививочные кабинеты работают и в самой городской поликлинике №3. Сейчас там открыто два прививочных кабинета, но желающих слишком много.

- Желающих привиться уже более 600 человек, открыт лист ожидания. Сейчас работают два прививочных кабинета, планируем открыть третий. В день прививаем около 100 человек. Все врачи прошли специальное обучение. Кстати, привиться могут все желающие, а не только те, кто приписан к поликлинике. Обязательно нужна предварительная запись из-за условий хранения вакцины - требуется соблюдение холодовой цепи, - прокомментировала Ольга Гусева, главный врач городской поликлиники №3.

Самое главное противопоказание, которое указано в инструкции к вакцине - это обострение хронических заболеваний и перенесенная коронавирусная инфекция.

Напомним, пройти вакцинацию можно в следующих медицинских учреждениях края.

МЕСТА, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ:

КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3», улица Дикопольцева, 34. Телефон 97-98-96.

КГБУЗ «Городская поликлиника №5», улица Забайкальская, 26. Телефон 56-67-89.

КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», улица Карла Маркса, 109. Телефон 75-75-60.

КГБУЗ «Городская поликлиника №7», квартал ДОС, 42А. Телефон 8-914-311-81-74.

КГБУЗ «Городская поликлиника №8», улица Воровского, 12, микрорайон имени Горького. Телефон 22-88-41.

КГБУЗ «Городская поликлиника №11», улица Суворова, 38. Телефоны 35-83-75.

КГБУЗ «Городская поликлиника №15», улица Ульяновская, 156, микрорайон Красная Речка. Телефоны: 59-23-51; 59-23-30.

КГБУЗ «Городская поликлиника №16», улица Королева, 12В. Телефон 36-09-10.

КГБУЗ «Городская клиническая больница №10», улица Тихоокеанская, 213. Телефоны: 78-41-21; 78-41-22; 78-40-74; 78-40-79.

КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея», улица Запарина, 83. Телефон 45-41-11.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», филиал на станции Хабаровск-2, улица Школьная 32А. Телефон 20-20-12 (с 01.02.2021).