Лакомство с эффектом эйфории: в аэропорту Хабаровска задержали вахтовика, замаскировавшего наркотик под конфеты

Внутри конфетных оберток скрывались наркотики Фото: УТ МВД России по ДФО

Это была обычная посадка на внутрикраевой рейс «Хабаровск - Ургалан». Люди с вещами, в основном вахтовики, проходили таможенный досмотр, как вдруг к одному из них подошли сотрудники транспортной полиции.

При досмотре выяснилось, что в сумке у 43-летнего хабаровчанина находится наркотик - гашишное масло. Наивный вахтовик, для того чтобы беспрепятственно пронести сильнодействующее вещество через контроль, завернул его в целлофановые фантики от конфет.

На перевозчика каннабиса вышли не просто так. У сотрудников транспортной полиции довольно обширная сеть осведомителей, позволяющая контролировать нелегальные перевозки. Как только оперативникам поступила соответствующая информация, подозрительного пассажира тут же взяли под наблюдение.

- При проведении личного досмотра в дорожной сумке задержанного сотрудниками транспортной полиции обнаружен и изъят пакет с конфетами, в котором находилось два обернутых в упаковку от сладостей свертка с маслом каннабиса общей массой около 13 граммов, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу. - В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина направлялся в Аяно-Майский район для работы вахтовым методом.

Не открыв, не поймешь что это непростые конфеты Фото: УТ МВД России по ДФО

Попытки «откреститься» от криминального лакомства - «это не мое», «подбросили», «не знаю, как оказалось в сумке» - следователи во внимание не приняли. Чуть позже в ходе допроса выяснилось, что гашишное масло мужчина изготовил самостоятельно из дикорастущей конопли и взял с собой «для личного употребления».

Сейчас наркокурьер находится под подпиской о невыезде, в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Следствие продолжается.