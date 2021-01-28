Экс-сотрудник радиотехнического завода в Хабаровске получил десять лет за мошенничество с госконтрактами на 17 миллионов рублей

Информация о подковерных играх бывшего снабженца оборонного предприятия дошла до военных контрразведчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава отдела материально-технического обеспечения и поставок АО «Хабаровский радиотехнический завод» (ХРТЗ) оказался замешан в мошенничестве на предприятии. Скибенко В., по версии следствия, крал бюджетные деньги. Средства выделялись по госконтракту на ремонт вооружения и военной техники.

Информация о подковерных играх бывшего снабженца оборонного предприятия дошла до военных контрразведчиков. Они установили, что экс-сотрудник завода заключал с коммерческими фирмами договоры на поставку запасных частей для ремонта военной техники. Контракты, конечно, были фиктивными.

Скибенко В., как считают следователи, давал указания работникам завода вписать в документах, что запчасти якобы поступили на предприятие. Затем происходила оплата по фиктивным договорам. Деньги экс-сотрудник ХРТЗ брал себе. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей.

Бывшего снабженца задержали сотрудники ФСБ. Экс-снабженца отдали под суд, в феврале прошлого года его приговорили к шести годам колонии за мошенничество. Второй приговор Скибенко В. вынесли 13 января 2021 года по статье «Превышение должностных полномочий». Наказание - семь лет лишения свободы.

- В ходе проведенного судебного заседания Индустриальный районный суд окончательно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года, - прокомментировали в пресс-службе Управлением ФСБ России по восточному военному округу.

Гражданский иск завода о возмещении ущерба будет рассмотрен в суде.