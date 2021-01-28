Были в хвосте, но вышли в топ 30: в правительстве Хабаровского края рассказали о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Фото: Борис КОКУРИН

В прошлом году дорожники в Хабаровском крае поработали хорошо, даже очень. В рамках национального проекта им удалось перевыполнить план на 33 процента. Это значит, что вместо 150 километров дорог в регионе привели в нормативное состояние около 200 километров автотрасс.

Мало того что теперь у большего числа автовладельцев есть возможность передвигаться по проезжей части, не рискуя лишиться подвески, так еще на эти цифры внимательно смотрят и в курирующем российском ведомстве. Не справишься - лишат финансирования и попросят вернуть лишнее, справишься - дадут еще из резервов.

- Такие итоги стали возможны благодаря скоординированным действиям, - отметил Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. - Все дорожные службы и руководители городов и районов тщательно подготовились к началу сезона, вовремя провели конкурсы и мобилизовались на работу.

В рамках нацпроекта не только ремонтировали дороги, но и устанавливали светофоры и освещение Фото: Борис КОКУРИН

В начале года Хабаровский край находился в общефедеральном рейтинге нацпроекта на 72 месте, а завершить сезон его удалось в тридцатке лидеров. Так что ремонт дорог с дополнительным федеральным финансированием продолжится и в 2021 году. По планам на него будет направленно около двух миллиардов рублей.

Новый министр отметил, что еще в прошлом году для контроля выполняемых работ и выявления недостатков в крае начали привлекать общественность. Сделано это было по указанию Михаила Дегтярева и принесло свои плоды - брака стало заметно меньше. Также для контроля на всех значимых объектах будут устанавливаться средства видеофиксации и видеокамеры.

- Сейчас идет проработка с ФАС для того, чтобы это требование было прописано в контрактах. Подрядчики должны будут обеспечивать нам доступ к производству работ через интернет, - подчеркнул министр.

Для контроля будет применяться даже беспилотный летательный аппарат, правда, пока в тестовом режиме - его задача пролететь над некоторыми трассами и зафиксировать, в каком состоянии они находятся. Если эксперимент окажется успешным, его возьмут на вооружение.

Что касается дальнейших планов, то, по мнению министра, точечными действиями дороги в Хабаровском крае отремонтировать будет крайне сложно - тут нужна тщательно продуманная стратегия и координация усилий всех участников процесса.

В прошлом году, в регионе привели в нормативное состояние около 200 километров автодорог, вместо запланированных 150 Фото: Борис КОКУРИН

- На настоящий момент министерством транспорта и подведомственным учреждением уже сформирована трехлетняя программа, - рассказал Роман Мирошин. - Сейчас она уточняется и скорее всего будет рассчитана на пять лет. Нами достигнуты договоренности с РосДорНИИ, и мы входим в пилотный федеральный проект и будем разрабатывать уже десятилетний план опорной сети дорог Хабаровского края. Что позволит нам планомерно решить вопросы, связанные с краевыми дорогами.

Как отметил министр, по поручению врио губернатора в этом году особое внимание уделят автомобильным дорогам «Советская Гавань - Ванино» и «Подъезд к поселку Монгохто». Ремонтные работы на этих дорогах стартовали еще в 2020 году, в этом они продолжатся уже в рамках нацпроекта. Приоритеты определили сами жители края в ходе народного голосования в рамках проекта «Дорожный призыв».