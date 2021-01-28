Снюс или проблемы со здоровьем: в торговом центре Хабаровска 13-летняя девочка упала в обморок

Через несколько секунд девочка откидывается на спинку стула и в конвульсиях падает на пол Фото: Скриншот с видео

Паблики Хабаровска облетело видео, на котором девочка сидит за столом и разговаривает с подругой. На кадрах видно, как подросток падает без сознания. Некоторые считают, что девочка употребила снюс, краевой минздрав выступил с официальным заявлением.

Темноволосая 13-летняя девочка в толстовке сидела в одном из торговых центров Хабаровска и общалась с подругой. На видео попал момент, как подросток отнимает руку ото рта, выпивает что-то из банки. Через несколько секунд девочка откидывается на спинку стула и в конвульсиях падает на пол.

- Вкинула снюс, запила энергетиком. Это сердце, - говорит закадровый голос.

Некоторые пользователи соцсетей солидарны с автором видео и даже пишут: «Употребила снюс 40 миллиграмм/саше». Кто-то считает, что у девочки случился эпилептический припадок.

Минздрав региона подтвердил факт того, что ребенок упал в обморок в одном из ТЦ на новогодних каникулах. Однако в этом случае речь о сильнодействующих веществах, по словам ведомства, не идет.

- Ребенок был осмотрен, имелись признаки вегетососудистой дистонии, девочка пришла в сознание и была передана матери, которая оперативно появилась на месте произошедшего. От госпитализации ребенок и ее законный представитель отказались. Признаков употребления сильнодействующих веществ и препаратов не было, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Полицию в торговый центр вызывать не стали.