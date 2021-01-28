«Умные» счетчики, чистая вода и минимум аварий: качество услуг ЖКХ для более полумиллиона жителей повысят за счет инвестпрограмм

На модернизацию планируется привлечь более 1,3 миллиарда рублей частных инвестиций Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуют 37 инвестиционных программ в сфере ЖКХ. Они предполагают модернизацию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с мусором. На эти цели планируется привлечь более 1,3 миллиарда рублей частных инвестиций.

- Все инвестпрограммы предполагают установку современного оборудования на коммунальных объектах, качественное изменение технологического процесса или другие усовершенствования. К примеру, в Хабаровске «Водоканал» планирует построить около двух километров сетей и электролизную станцию на очистных сооружениях. Компания также намерена автоматизировать действующие объекты водоснабжения и водоотведения. За счет этого на предприятии будет ликвидирован опасный хлорный объект. Жители города получат более качественную питьевую воду, а количество сбросов неочищенных стоков сократится, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

АО «Хабаровская горэлектросеть» заменит 670 старых счетчиков на «интеллектуальные». Также запланирована реконструкция двух трансформаторных подстанций. 470 «Умных» приборов учета появятся и в селе Аян. Новые счетчики помогут лучше контролировать и регулировать расход электричества, дистанционно снимать и передавать показания, а также удаленно отслеживать скачки и перепады напряжения в сети. «Умные» приборы учета позволят людям проверять данные не только на устройстве, но и онлайн.

- Мероприятия инвестпрограмм коснутся также теплосетевого хозяйства. Например, в районе имени Лазо инвестор проведет реконструкцию теплотрасс. Это позволит предотвратить аварийные ситуации во время очередного отопительного сезона, - добавили в ведомстве.

В 2020 году в регионе воплощали в жизнь 25 инвестпрограмм, семь из них были закончены. Остальные продолжатся в течение последующих лет.

Инвестпрограммы помогут улучшить качество услуг ЖКХ более чем для полумиллиона жителей региона.