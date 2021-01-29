Коронавирус в Хабаровском крае на 29 января: заболеваемость, вакцинация

В Хабаровске за минувшие сутки выявили 252 новых случая заболевания коронавирусом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Подходит к концу первый месяц нового 2021 года, мы все ожидали улучшения обстановки по заболеваемости коронавирусом, ждали, что с окончанием високосного года и недуг оставит нас и наших родных. И ситуация действительно немного улучшилась - каждый день в Хабаровском крае все больше выздоровевших от новой инфекции. Да, пока еще много и случаев заражения, около 300 каждый день, но маршрут на оздоровление нации уже построен.

Массовая вакцинация призвана сформировать коллективный иммунитет, уже открылись внебольничные прививочные пункты в «Уголках здоровья», в Домах ветеранов началась вакцинация пожилых людей, которые находятся в группе риска, в городские поликлиники, где в Хабаровске можно поставить прививку, выстраиваются очереди. Быть может, дело идет на лад?

За прошлые сутки в Хабаровском крае выявили 291 новый случай заболевания. Выздоровевших в этот раз 302 человека. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

По последним данным, за 28 января на территории края от страшного вируса скончался один пациент. 20 человек лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 252 человека. В Городе юности 20 человек, в Хабаровском районе - восемь, в Ульчском - один. В Комсомольском районе один новый случай, в Нанайском, Бикинском, имени Полины Осипенко и Николаевском - тоже по одному заболевшему. В Ванинском районе выявили три новых случая заболевания.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 43661 человек, а выздоровело 39858.