Все ставки на черное: «осетровая ОПГ» за месяц наловила краснокнижных рыб на 84 миллиона рублей в Хабаровском крае

Запрет на добычу стоит на тех рыбах, которые занесены в Красную книгу, от того они становятся более дорогими Фото: Олег УКЛАДОВ

Амур-батюшка богат разными деликатесами: и осетр амурский здесь водится, и кета, и калуга, и еще много других, не менее вкусных рыб. Правда, ловить разрешается не всех представителей речной фауны. Запрет на добычу стоит на тех рыбах, которые занесены в Красную книгу, от того они становятся более дорогими. Этим пользуются дельцы, которые в поисках богатств варварски разоряют Амур. Об одной из таких банд мы расскажем в нашем материале.

ИЗ КУБАНИ С ЛЮБОВЬЮ

Олег (имя изменено - прим. ред.) жил в Краснодарском крае. Вроде, что еще нужно: круглый год тепло, до моря совсем недалеко. Но мужчина хотел большего, поэтому взял курс на браконьерство. Путь его лежал в Хабаровский край.

Справляться в одиночку Олег не хотел, поэтому создал организованную преступную группу (ОПГ). В нее вошли четверо знакомых из Кубани и двое местных жителей. Целью банды были рыбы семейства осетровых, которые находятся на грани исчезновения. Больше всего браконьеров интересовала, конечно же, черная икра.

Незаконный промысел банда начала в сентябре 2019 года. У браконьеров было все необходимое: машины, катера, сети, рации, с помощью которых они конспирировались, мини-цеха по переработке рыбы и склады.

ВАРВАРЫ

Для промысла браконьеры выбрали участок Амура от поселка Тыр до села Тахта. Банда ловила амурского осетра и калугу, потрошила, забирала черную икру и части рыб. Добытое рыбаки увозили в Тыр, где в одном из частных домов солили, фасовали и хранили деликатесы.

Браконьеры обворовывали Амур до октября того же года. Банду задержали сотрудники ФСБ, началось разбирательство. Следователи считают, что ОПГ успела выловить не менее 19 особей амурского осетра и не менее одной особи калуги. Черной икры браконьеры заготовили более 390 литров. Часть добытого банда успела отвезти в Комсомольск для продажи. Ущерб оценили более чем в 84 миллиона рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Олег попал под уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». Остальные браконьеры также находятся под следствием. По уголовным делам проведено ряд экспертиз. Трое рыбаков и Олег признали свою вину. Оставшиеся двое с обвинением не согласились.

- Суд признал организатора виновным, назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворен гражданский иск о взыскании с участника преступной группы 84 миллионов рублей в счет возмещения имущественного ущерба, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

На имущество соучастников наложен арест на сумму 17 миллионов рублей - под обеспечительные меры попали недвижимость, автомобили и суда.