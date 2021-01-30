Коронавирус в Хабаровском крае на 30 января: заболеваемость, вакцинация

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, Фото: Андрей КАРА

В Хабаровском крае все больше людей справляются с коронавирусом. За минувшие сутки (29 января) опасную инфекцию нашли у 290 человек. Привиться от ковида можно в одном из торговых центров города.

За прошедшие сутки опасную инфекцию поборол 281 человек. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. Коронавирус стал причиной смерти двоих человек.

По последним данным, за 30 января, на территории края 15 человек лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии. Ковид унес жизни 249 человек.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 192 человека. В городе Юности ковид нашли у 75 человек, в Амурске - у семерых, в Ульчском районе - у одного. В Комсомольском районе коронавирус подхватил два человека, в Солнечном - двое.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 43951 человек, а выздоровело 40139.