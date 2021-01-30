«Будем сидеть в постели и есть печенье»: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае

В субботу днем, 30 января, в краевом центре будет гораздо холоднее, чем было в будние дни Фото: Борис КОКУРИН

Побаловала погода хабаровчан недавним снегопадом и теплом, но пора и честь знать, ведь зима еще не закончилась, впереди нас ждет пусть короткий, но вполне себе зимний месяц февраль. Спешить сменять теплую шапку на более тонкую пока точно не стоит, с уходом из Хабаровска недавнего снежного циклона, небесная канцелярия распорядилась немного подморозить краевую столицу и послала к нам арктический холод. Неужели в город наведались те самые запоздалые крещенские морозы?

Похоже на то. В субботу днем, 30 января, в краевом центре будет гораздо холоднее, чем было в будние дни – температура воздуха не поднимется выше -17 градусов, а низкие температуры с небольшим ветром – это верная примета не выходить из дома.

- В выходные дни мы ожидаем в Хабаровске немного неустойчивую погоду, будет достаточно холодно, - рассказала слушателям Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС в прямом эфире радио «Комсомольская правда», - в такую погоду лучше дома сидеть, с печеньем и в постели.

А еще в субботу в Хабаровске может пойти небольшой снег, но теплее от этого не станет. В воскресенье холод усилится, на термометре уже покажется под минус двадцать градусов, и без снега.

Юг нашего края, несмотря на осадки, ждет не слабый холод в субботу. Температура днем может достигать -24 градуса. В центральных районах региона ситуация неоднозначная, но схожая с ситуацией на севере края, разбег в градусах между разными районами от -15 до -25 градусов, и ветер от 3 до 13 метров в секунду.

Галина Брынцева сообщила радиослушателям, что холода не отпустят Хабаровский край в начале февраля, и всю следующую неделю мы будем утепляться и пить горячий чай.