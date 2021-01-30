Хабаровский аэропорт единственный на Дальнем Востоке откроет международное сообщение

Авиаперевозчики уже приступили к проработке маршрутов из Хабаровска Фото: Иван ВИСЛОВ

Хабаровск попал в число городов, которым разрешили открыть международное сообщение. Этого решения местные власти добивались на федеральном уровне в целях развития туризма в крае. Так, Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края, направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с описанием ситуации по коронавирусу в регионе.

В документе говорилось о том, что санитарно-эпидемиологическая обстановкав Хабаровском крае стабилизируется, идет снижение числа инфицированных. Количество людей, которые справляются с COVID-19, наоборот, возрастает. 28 января Татьяна Голикова на оперативном штабе по коронавирусу объявила об открытии с 8 февраля международного авиасообщения в восьми городах, в том числе, в Хабаровске.

- Авиаперевозчики уже приступили к проработке маршрутов из Хабаровска с учетом введенных ограничений и требований к прилетающим гражданам в иностранных государствах. Планируется, что ближайший рейс состоится в апреле в Турцию, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В международном аэропорту Хабаровска полностью выполняются все санитарно-эпидемиологические требования в целях предупреждения распространения COVID – 19. Решение об открытии международного сообщения было согласовано с Роспотребнадзором и Росавиацией.

Турбизнес региона готовился к открытию границ с конца прошлого года. Компании разработали чартерную авиапрограмму в Турцию (Анталия) в период с 28 апреля до конца октября.

Напомним, что сейчас из России могут выполняться прямые рейсы в 20 иностранных государств. Наибольшим спросом у россиян пользуются туры в Турцию, ОАЭ, Египет и на Мальдивы.