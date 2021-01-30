«В ближайшие дни восполним дефицит»: поставлять бензин на заправки начал Хабаровский нефтеперерабатывающий завод

Завод «ННК» в Хабаровске досрочно завершил модернизацию и приступил к выпуску бензина Фото: Олег УКЛАДОВ

Завод «ННК» в Хабаровске досрочно завершил модернизацию и приступил к выпуску бензина. Напомним, что из-за работ на предприятии на некоторых заправках возник дефицит топлива. Автомобилисты выстраивались в очереди. Ситуацию взяли на контроль власти края, 30 января завод начал поставлять бензин на заправки.

К ВЫПУСКУ ПРИСТУПИТЬ

- Завод начали запускать уже со вчерашнего дня - с пятницы. Сегодня с обеда топливо пойдет на нефтесклады и его уже постепенно начнут развозить по заправкам. Для понимания, при полной мощности предприятие будет производить топливо в шесть-семь раз больше плановой потребности всего Хабаровского края. То есть, в ближайшие дни мы восполним дефицит как по бензину АИ-92, так и по марке АИ-95, - сообщил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Специалисты каждый день объезжают хабаровские заправки и проверяют наличие бензина. Были случаи, когда некоторые автолюбители выбирали двухсуточную норму и АЗС требовалось время, чтобы завезти топливо со складов. Мониторится ситуация с бензином и в районах региона.

- В пятницу в город подошла очередная партия топлива для АЗС. Ночью ее развозили по заправкам. Однако накануне жители выкупили две суточные нормы бензина АИ-92, так как в городе продолжается ажиотаж. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям с просьбой прекратить закупаться впрок, ведь это не нужно и мешает стабилизировать ситуацию, - подчеркнул Анатолий Литвинчук.

ЦЕНЫ ПОДНЯЛИСЬ

Повышение цен на бензин также взяли на контроль. На этой неделе небольшие независимые нефтрейдеры, которые продают топливо в отдаленных районах региона, подняли стоимость топлива.

- На отдельном совещании в правительстве разбирались и с ситуацией с ценами. Вопрос в том, что цены на бензин поднялись на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - примерно на 18 процентов. Соответственно, топливо, покупаемое независимыми нефтетрейдерами на бирже и продаваемое затем у нас в районах на частных небольших заправках, тоже подорожало — в среднем на два рубля. Однако в этом вопросе мы договорились с ФАС, что на любое повышение цен будем реагировать. На вечер пятницы у нас была информация о фактах повышения цен в Совгаванском и Ванинском районах, проверяется информация по Солнечному району. Обращения в ФАС уже подготовлены, служба с этим разберется, - отметил Анатолий Литвинчук.

Информации о повышении цен в крупных компаниях не зафиксировано.