Кафе будут работать на час дольше: правительство Хабаровского края вводит послабления антиковидного режима

Кафе будут работать на час дольше: в правительстве Хабаровского края вводятся послабления антиковидного режима Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщили в правительстве региона, на заседании оперативного штаба по коронавирусу было принято решение внести некоторые изменения в комплекс антиковидных мер, действующих в Хабаровском крае.

Постановление о внесении изменений в нормативные акты подписал врио губернатора Михаил Дегтярев. Документ вступит в силу уже в начале нового месяца – 1 февраля 2021 года.

- Так, с 1 февраля рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания будут работать на один час дольше. До 24:00, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Эту просьбу на заседании оперативного штаба озвучивали представители предпринимательского сообщества. Кроме того, к обычному режиму работы возвращаются детские игровые комнаты, расположенные в том числе в торговых центрах.

Новые послабления касаются и спорта. В крае будет разрешено проведение межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. На состязания допустят и зрителей, но есть одно условие – загрузка арен не должна превышать половины от их реальной вместительности.

На таких же условиях сейчас работают театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры региона, с которых ограничения были сняты немного раньше.

А чуть раньше уже федеральный штаб по коронавирусу разрешил Хабаровскому аэропорту вернуться к выполнению международных рейсов.