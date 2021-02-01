Коронавирус в Хабаровском крае на 1 февраля: заболеваемость, вакцинация

Не смотря на послабления ограничительных мер, правительство и минздрав края настаивают на соблюдении масочного режима и социального дистанцирования Фото: Борис КОКУРИН

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае остается стабильной.

Мы все с нетерпением ждали начала нового года, надеялись, что пандемия наконец-таки оставит население края, страны, мира и мы вздохнем с облегчением. И, видимо, дело к этому идет, пусть и медленно. Правительство края вводит послабления антиковидных ограничений, кафе и ресторанам разрешено теперь работать до полуночи, а не до 23:00, можно спокойно пойти в кино, в театр или на матч, и не переживать, что из-за ограничений по заполняемости залов, может не хватить билетов.

То же в медучреждениях - потихоньку сокращается коечный фонд, больницы, которые были перепрофилированы под ковидные госпитали, возвращаются к своей обычной работе. Кажется, что жизнь начинает входить в нормальное русло, но давайте посмотрим на ситуацию в цифрах?

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, за прошлые сутки в регионе выявили 285 новых случаев заболевания. Уже ободряющая информация, ведь в последнее время минздрав давал цифру ближе к 300. А вот выздоровевших в этот раз всего 42 человека.

По последним данным, за 31 января на территории края от страшного вируса скончались еще два человека. 12 пациентов лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 198 человек. В Комсомольске-на-Амуре – 60 заболевших за сутки. В Хабаровском районе заболело 20 человек, в Нанайском 16. В Охотском районе три случая заболевания, в Николаевском районе зафиксировано 15 заболевших, а в районе имени Лазо – один случай заболевания.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 44523 человека, а выздоровело 40472. На лечении сейчас находится 3798 пациентов, 1310 в госпиталях лежат, а 2488 человек лечатся дома.

В Крае продолжается массовая вакцинация населения. Во всех поликлиниках можно поставить прививку от коронавируса, при чем в большинство можно записаться через портал Госуслуги. Работает еще два прививочных пункта в «Уголках здоровья», в Броско Молле и в сбербанке, на Пушкина. Запустили прививочную кампанию в домах для престарелых и в домах ветеранов, постояльцы дома ветеранов №1 уже активно прививаются от инфекции.

Не смотря на послабления ограничительных мер правительство края настаивает на строгом соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.