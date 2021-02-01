«Всех обнял, удачи и до новых встреч»: Игорь Обухов попрощался со «СКА-Хабаровском», городом и болельщиками Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Статистика, которая, как известно, знает все, говорит нам, что Игорь Обухов впервые пришел в «СКА-Хабаровск» 1 июля 2019 года. Тогда армейцы арендовали голкипера у питерского «Зенита», в июне 2020 его отдали назад, а потом уже снова взяли в команду, но уже как свободного агента.

Тогда после ухода Егора Генералова и Михаила Опарина СКА остро нуждался в усилении на «последнем» рубеже, и молодой воспитанник «Зенита» подошел как нельзя лучше. Стоит сказать, что за хабаровскую команду Игорь провел 43 матча, сыграв семь из них «на ноль», и заслужил любовь болельщиков.

Сейчас голкипер пошел на повышение - в Премьер-Лигу отечественного футбола. Новый клуб Обухова - волгоградский «Ротор», где новичка приняли с распростертыми объятиями, но и свой «старый» клуб Игорь вспоминает с теплотой.

- Хочу выразить огромную благодарность «СКА-Хабаровску» за проведенные полтора года в этом клубе. Поблагодарить тренерский штаб: Сергея Николаевича Юрана и его коллег, а также Алексея Николаевича Поддубского за совместную работу. Спасибо руководству за честность и открытость. Спасибо административному, медицинскому штабу за своевременную и слаженную работу, - отметил Игорь Обухов в своем обращении. - Ну и, конечно же, самое душевное спасибо нашему тренеру вратарей - Владимиру Алексеевичу Сычеву - человеку, который верил в меня всегда. Благодаря которому я прогрессировал и набирался уверенности на протяжении всего времени и просто был счастлив, тренируясь рядом с ним.

В волгоградском клубе Игорь Обухов будет играть под 22 номером. Фото ФК "Ротор"

Также экс-армеец не забыл сказать слова благодарности и болельщикам «красно-синих», неизменно поддерживавших спортсменов на домашних (и не только) играх.

- Огромное спасибо нашим преданным болельщикам за то, что даже в самые сложные времена они оставались рядом с нами. Спасибо тем, кто по-настоящему искренне был добр ко мне и поддерживал в трудную минуту, - поделился Игорь.

Ну и, конечно (как и все вратари), Обухов не забыл сказать отдельное «спасибо» поварам «СКА-Хабаровска».

- Не могу не отметить нашу прекрасную столовую, в которой работают чудесные женщины, благодаря им ты всегда уходишь сытым. Спасибо Хабаровску за эти полтора года. Для меня он стал по-настоящему близким. Город, который я всегда буду вспоминать добрым словом, - подчеркнул голкипер. - Всех обнял, удачи и до новых встреч!

Сейчас в хабаровском клубе остаются три вратаря: Георгий Кырнац, Владимир Сугробов и новичок, пришедший в команду на этих сборах - Алексей Городовой. Он очень неплохо показал себя в товарищеских матчах в Турции и имеет все шансы стать основным вратарем армейцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Два в одном: «СКА-Хабаровск» сыграл сразу два товарищеских матча в один день. Первый поединок вышел спонтанным, но победным (подробнее)

- «Без ножа режете»: голкипер Игорь Обухов поменял «СКА-Хабаровск» на «Ротор». Основной вратарь армейцев ушел на повышение в Премьер-Лигу (подробнее)

- Армейцы укрепляют тылы: в «СКА-Хабаровск» пришел новый вратарь. Первую часть сезона Алексей Городовой провел в московском «Велесе» (подробнее)

В ТЕМУ:

- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)

- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)

- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)