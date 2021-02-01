«Терпим морозы до 10 февраля»: Галина Брынцева о погоде на неделю

В эту среду, третьего февраля, будет холоднее, чем в другие дни недели Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Начался последний месяц зимы, в Хабаровске с утра падает легкий снежок, и вроде бы не особенно холодно. Но это пока. В первую неделю февраля небо еще напомнит нам морозцем о зиме. Что ждет край и столицу с первого до пятого февраля?

Будет холодно! В понедельник, первого февраля, в Хабаровске снег, это буйствует наведавшийся к нам циклон, температура воздуха днем до -22 градусов, а вечером до -20. Ветер дует с северо-запада - 1-4 метра в секунду. Первая половина недели самая холодная, к среде циклон уже окончательно уйдет, и третьего февраля будет холоднее всего. Днем температура воздуха может опускаться до -25 градусов, а ночью вообще до -33. К концу недели в краевой столице потеплеет, к пятнице днем на термометре будет уже от -17 до -22 градусов.

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказала слушателям о том, чего ждать от погоды на этой неделе.

- В первую декаду февраля погода неустойчивая и морозная. Температура у нас ниже нормы аж на 8-9 градусов. Добавят холода ветра, при таких низких температурах они усугубят ситуацию. Но к концу первой декады февраля мы уже придем в норму. Так что терпим морозы до 10 февраля, - говорит Галина Брынцева.

На юге Хабаровского края тоже бушует снежный циклон, днем в понедельник в южных районах до -18 градусов и ветер до 11 метров в секунду.

В центре региона снег идет не везде. Днем может быть до -28 градусов, ветер до 13 метров в секунду.

А вот север края - настоящий север. Осадков нет, циклоном и не пахнет, а ветер сильный, особенно на побережье, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха может опуститься до -26 градусов.

Не особенно долго осталось нам терпеть холода, февраль - короткий месяц, и весна уже не за горами. Так что запасаемся горячим чаем и остаемся под одеялами еще на несколько дней.