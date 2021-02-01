Супруги-долгожители Хабаровского края получат новую выплату Фото: Правительство Хабаровского края

Обладатели памятного знака «За супружеское долголетие», который вручается семейным парам, прожившим в браке более 50 лет, смогут рассчитывать на дополнительную выплату из бюджета Хабаровского края в размере 25 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение 29 января подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Выплаты будут производиться с 15 марта 2021 года.

Памятный знак «За супружеское долголетие» учрежден в крае в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России в 2018 году. Этот уникальный символ является своеобразной копией арки с колоколами в краевом Сквере Семьи, Любви и Верности и символизирует семейный свод.

- В настоящее время обладателями знака «За супружеское долголетие» стали более 360 семей из практически всех населенных пунктов нашего края. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реестр супругов-долгожителей пополнили 92 уважаемые супружеские пары ветеранов, - рассказала Ольга Завьялова, председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Чтобы получить выплату в 25 тысяч рублей, семейным парам, получившим знак в 2018 - 2021 году необходимо предоставить в комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории края;

2) свидетельство о заключении брака;

3) решение суда об установлении факта проживания на территории края (в случае отсутствия регистрации по месту жительства);

4) согласие супругов-долгожителей на обработку персональных данных по форме, утвержденной комитетом;

5) документы, подтверждающие полномочия представителя, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления через представителя);

6) сведения о реквизитах расчетного счета одного из супругов-долгожителей, открытого в кредитной организации.