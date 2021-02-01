Мечты четырех мальчишек исполнились в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

ОКАЗЫВАЕТСЯ, МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Егор - юный воспитанник детского дома в поселке Хурба - за всю свою недолгую 14-летнюю жизнь был в Хабаровске всего один раз, и ему очень хотелось побывать здесь еще и не проездом. Хотелось еще и потому что здесь играет его любимая команда.

До этого матчи «Амура» он видел только по телевизору, но согласитесь - это совсем не то, чем наблюдать за поединком «тигров», что называется, «живьем», находясь в гуще событий, на трибуне, среди таких же болельщиков, как и ты.

Не особо надеясь на успех, мальчишка написал о своей мечте на «Елке желаний» (есть такой сайт, где мечты иногда становятся явью). Егор был удивлен, когда в конце января с ним связались, передали билет на поезд и пригласили провести очень насыщенный день в краевом центре.

Ночь в пути - и утром 31 января Егор был уже в Хабаровске. Первый пункт - «Платинум Арена», где как раз тренировались его кумиры. Михал Йордан, Денис Голубев, Гинек Зогорна - когда еще увидишь хоккеистов в неформальной обстановке на расстоянии вытянутой руки?

Но, как говорят настоящие «тигры», хоккея много не бывает, и после тренировки мальчишку отвезли в спорткомплекс «Амур», где его сверстники боролись за золотую шайбу. Ну а потом опять в «Платинум Арену» где «Амур» собирался дать бой задиристой «Сибири».

Игра была просто «огонь». Хабаровские хоккеисты провели, наверное, один из лучших матчей в этом сезоне. Парень был в таком восторге, что даже слов не было описать свои чувства. А в команде уже подумывают, не сделать ли Егора талисманом «Амура»?

МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ

Егор не единственный, у кого в январе исполнились мечты, вместе с ним подарки получили еще трое жителей Хабаровского края. Вячеслав, также воспитанник детского дома, два года занимается кикбоксингом, но вот беда - никак не мог достать форму. Ему ехать на соревнования, а не в чем.

- Директор «Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края» Вадим Шульга вручил юному спортсмену комплект формы для занятий кикбоксингом, - рассказали в минспорта Хабаровского края. - В новой форме, подаренной ему, занял третье место на первенстве Хабаровского края по кикбоксингу в разделе К1 в весовой категории до 48 килограммов среди юношей в возрасте до 15 лет.

А вот Семен - еще один из детдомовцев из Некрасовки - хотел велосипед. Новенькую двухколесную машину ему вручил директор Хабаровской краевой спортивной школы Олимпийского резерва Константин Толстолужский. Остается дождаться тепла, чтобы испытать подарок в действии.

- Максим воспитывается в многодетной семье, - делятся информацией в региональном правительстве. - Любит рисовать, участвует в экологических акциях в рамках волонтерского движения. Максим очень хотел участвовать в онлайн-олимпиадах. Теперь для этого у него есть все возможности. Четвероклассник получил в подарок от Дирекции спортивных сооружений края ноутбук.

В этом году, по данным правительства, на сайте елкажеланий.рф поделился своими мечтами 141 юный житель Хабаровского края. Старт исполнению желаний дал Михаил Дегтярев во время «прямой линии» еще в прошлом году. Врио губернатора региона поручил сотрудникам краевого правительства, а также главам муниципальных образований подключиться к исполнению желаний детей из многодетных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.