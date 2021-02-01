Аян поразил коронавирус: первые заболевшие обнаружены в северном селе Хабаровского края

Всего коронавирус нашли у 50-58 человек, отправили на больничный и изолировали Фото: Артем КИЛЬКИН

COVID-19 «прорвал оборону» села Аян с населением порядка 800 человек. Населенный пункт на севере Хабаровского края держался стойко и справлялся со всеми нападками пандемии. 26 января в селе зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Сейчас заболевших уже несколько десятков. Среди зараженных есть дети и люди старше 65 лет.

Коронавирус никак не мог «пробить» Аяно-Майский район. Первая мало-мальски удачная попытка случилась два месяца назад - в Нелькане была зафиксирована небольшая вспышка коронавируса, заразились 16 человек. После опасная инфекция отступила и взяла курс на Аян, где все начиналось как простуда.

С симптомами ОРЗ 26 января в больницу, по предварительным данным, обратился школьник. Врачи решили сделать экспресс-тест на коронавирус, результат оказался положительным. Следом за «нулевым пациентом» стали обращаться не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также взрослые сельчане, в том числе люди старше 65 лет, которые находятся в группе риска.

Всего коронавирус нашли у 50-58 человек, отправили на больничный и изолировали. Определили круг контактных лиц - на карантин посадили 100-120 человек. Детский сад и школу в Аяне закрыли до 8 февраля. «Тяжелых» пациентов в селе нет - все зараженные находятся в удовлетворительном состоянии.

- Определить, кто завез коронавирус - сложно: у инфекции длительный инкубационный период, и протекать он может бессимптомно. С момента обнаружения коронавируса в селе прирост новых зараженных небольшой - два-четыре человека в сутки. Надеюсь, что эта ситуация будет локализована - село небольшое, проводим дезинфекцию, постоянно твердим о соблюдении масочного режима, - сказал «КП» Алексей Ивлиев, глава Аяно-Майского района.

Если состояние пациентов ухудшится, то для них будет открыт блок на восемь коек. В районе есть два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и один кислородный генератор.