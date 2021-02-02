Коронавирус в Хабаровском крае на второе февраля: заболеваемость, вакцинация

Власти края настоятельно рекомендуют жителям соблюдать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Ситуация на данный момент стабильно-напряженная: вчера, первого февраля, «Комсомольская правда» писала о резкой вспышке заболеваемости в Аяно-Майском районе края. Так, в районе зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом. Подробную информацию о вспышке можно узнать здесь.

Между тем массовая вакцинация населения в Хабаровском крае активно набирает обороты. Заветную прививку ставят в поликлиниках, в Хабаровске также в «Уголках здоровья», записаться на вакцинацию можно, позвонив по телефонам поликлиник, или воспользоваться порталом «Госуслуги».

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщает о новых случаях заболевания в Хабаровском крае: за прошедшие сутки в регионе выявили 273 новых случаев заболевания. Справились с инфекцией 24 человека.

По последней информации, за первое февраля на территории региона от ковида скончались еще два жителя края, 12 пациентов лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего заболевших, как всегда, выявлено в краевой столице, здесь заболело за сутки 154 человека. В Комсомольске-на-Амуре выявили 35 заболевших за сутки. В Хабаровском районе заболело 17 человек, в Нанайском районе один, в районе имени Лазо два случая заболевания, в Амурском районе пять, и в Советско-Гаванском выявлен один случай.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае заболело 44796 человек, а выздоровело 40496. На лечении сейчас находятся 4045 пациентов, 1350 лежат в госпиталях, а 2695 человек лечатся дома.