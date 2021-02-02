Бензин в Хабаровском крае будут частично продавать по топливным картам

Бензин будет продаваться за наличные и по топливным картам Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод «ННК» хоть и завершил модернизацию раньше, но так и не вошел в строй до конца. Напомним, что из-за апгрейда предприятия в регионе почти исчез бензин, на заправках выстраивались огромные очереди. Масла в огонь подлили перебои с поставками топлива.

«ННК» ушел на модернизацию 18 января, из-за чего снизилось производство бензина. Продажа бензина шла из остатков и его закупок на других предприятиях через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. По какой-то причине составы с топливом до региона не дошли. Из-за этого на заправках появился дефицит бензина, автомобилисты часами могли стоять в очереди, которые растягивались на сотни метров.

Завод завершил модернизацию 30 января. Однако ситуация с бензином легче не стала. Оказалось, что предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому доставлять и продавать бензин в регионе будут по временной оперативной схеме.

- Был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Сегодня (2 февраля - прим. ред.) были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92, - сказал Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Бензин будет продаваться за наличные и по топливным картам, по которым заправляются машины специальных служб (скорая помощь, общественный транспорт и так далее). Два варианта расчета будут работать на заправках вдоль трасс от Комсомольска до Бикина. Бензин в свободной продаже будет не менее чем на 30 процентах АЗС «ННК». На остальных топливо будут продавать по карточкам.

- В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок «ННК» и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух-трех АЗС. В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на девяти-десяти, а на остальных только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», поставляющей бензин на АЗС «ННК», где возник дефицит, - добавил Анатолий Литвинчук.

К слову, цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в краевой УФАС для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.