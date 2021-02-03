Коронавирус в Хабаровском крае на третье февраля: заболеваемость, вакцинация

Прививку от коронавируса в Хабаровском крае поставили уже 13 тысяч человек Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае пандемия новой коронавирусной инфекции пока не закончилась, но медики и руководство региона делают все возможное, чтобы ситуация скорее нормализовалась. Уже сейчас ослабили антиковидные меры, общепит и досуговые учреждения стали работать дольше, в театры и кинозалы пускают больше народу, а на спортивных мероприятиях можно заполнить половину трибун. А какова ситуация с заболеваемостью в цифрах? Вот что рассказывает министерство здравоохранения Хабаровского края:

- За прошедшие сутки в крае заболело 268 человек. Всего за время пандемии 45064 заболевших. Справились с инфекцией 195 пациентов. За все время пандемии - 40691. Скончались от ковида еще два человека за сутки. За все время пандемии - 257 летальных исходов в крае, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за инфекции, их подключили к аппаратам ИВЛ.

В Хабаровске за сутки заболело 150 человек, в Комсомольске-на-Амуре - 34, в Хабаровском районе - восемь новых случаев заболевания за сутки, в Комсомольском районе - 12. В Нанайском районе шесть человек заболели, в Ульчском районе 19 новых случаев, в Амурском - один, в районе имени Лазо и в Совгаванском районе по пять случаев, в Верхнебуреинском, Охотском и Николаевском районах по два случая, в Ванинском районе 10 заболевших, в Солнечном - пять, а в районе имени Полины Осипенко выявили за сутки семь новых случаев.

Продолжается в крае и массовая вакцинация населения, на данный момент прививку поставили уже порядка 13 тысяч человек. В скором времени в пункты вакцинации доставят новую партию доз вакцины от коронавируса. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, сказал, что массовая вакцинация в крае стала одной из причин, по которой открыто международное авиасообщение.

Глава региона одним из первых стал донором антиковидной плазмы, он вместе с другими чиновниками и спортсменами края сдал свою кровь. Подробнее о донорстве можно прочитать здесь.