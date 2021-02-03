В список субсидируемых вошел 21 популярный у дальневосточников маршрут Фото: Иван ВИСЛОВ

Российское правительство сняло возрастные ограничения на покупку льготных авиабилетов на Дальнем Востоке. Теперь улететь в центральную часть страны по льготной цене могут все жители ДФО. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Условие – регистрация в одном из дальневосточных регионов. Куда могут летать жители ДФО и во сколько это обойдется – в нашем материале.

КУДА ЛЕТИМ?

В список субсидируемых вошел 21 популярный у дальневосточников маршрут. Под льготы попадают рейсы в Москву из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска. Также субсидируемый билет можно купить в Санкт-Петербург из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Читы и Якутска.

- Пока продажа билетов не возобновлена, информация будет сообщена дополнительно. В настоящее время авиакомпании работают с Росавиацией по корректировке действующих соглашений в части расширения льготных категорий и выделения дополнительных средств. Отметим, что у граждан будет возможность оформить льготные билеты на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер» и других без посещения офисов продаж, - сообщил Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

СКОЛЬКО СТОИТ?

Перелет из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Анадыря и Петропавловск-Камчатского в Москву и обратно обойдется всего в 10200 рублей. Улететь в российскую столицу из Благовещенска, Нерюнгри и Певека можно будет за 9700 рублей, билеты из Улан-Удэ, Читы и Якутска обойдутся на 500 рублей дешевле. В Златоглавую из Мирного и Полярного билеты обойдутся в 8700 рублей.

В Санкт-Петербург и обратно из Владивостока, Хабаровска и Петропавловск-Камчатского билеты обойдутся в 10200 рублей. Из Благовещенска можно будет улететь дешевле – за 9700 рублей. В Северную столицу за 9200 рублей билеты обойдутся жителям Читы и Якутска. Из мирного в Санкт-Петербург и обратно можно будет улететь за 7800 рублей.