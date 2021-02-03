Проблему с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае планируют решить за три года

Сейчас в реестре 16 проблемных объектов, в строительство которых вложили деньги более 1000 человек Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае продолжают разбираться с проблемой обманутых дольщиков. Сейчас в реестре 16 проблемных объектов, в строительство которых вложили деньги более 1000 человек. Часть дольщиков начнет получать компенсации, ряд домов будут достраивать. В целом на решение проблемы обманутых людей потребуется примерно три года.

- В основном все объекты строятся с применением эскроу-счетов. Это гарантирует, что если с застройщиком что-то случится, то люди полностью вернут свои деньги. Мы надеемся, что проблемных объектов в большом количестве у нас появляться не будут. Если говорить на перспективу, то решение проблемы с обманутыми дольщиками в регионе займет примерно три года, - сказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края.

В реестр проблемных объектов вошло 15 домов и одна автостоянка, которые строились с привлечением денег людей. Всего свои средства вложили 1078 человек. По 11 домам власти решение приняли: их будут либо достраивать, либо выплачивать людям компенсации. Размер выплат определен для каждого дольщика – они получат сумму, в некоторых случаях в несколько раз превышающую первоначальный размер вклада.

Первые в очереди на компенсации – дольщики компаний «Лазурит» и «Техмонтаж» в Хабаровске. Деньги выплатят только физическим лицам. На 16 дольщиков «Лазурита» предусмотрено 98 миллионов 695 тысяч рублей, на 15 вкладчиков «Техмонтажа» - 52 миллиона 750 тысяч рублей. Деньги выделяет краевой бюджет и ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

- В ближайшее время еще по четырем домам компании «Диалог» мы ожидаем получение решения наблюдательного совета фонда. Речь идет не о выплатах компенсаций, а о достройке, так как дома находятся в высокой степени готовности. Работы планируется возобновить в этом году. Для этого потребуется около 2,5 миллиарда рублей. Средства будут также изысканы из федерального и регионального бюджетов, – рассказал Сергей Желонкин, генеральный директор Фонда Хабаровского края по защите прав участников долевого строительства.

Чтобы получить компенсацию обманутому дольщику необходимо обратиться в фонд через сайт фонд214.рф с заявлением и приложить необходимые документы. После их проверки специалисты связываются с заявителем и в течение десяти дней производится выплата, объем которой определяется исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения.