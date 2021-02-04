Коронавирус в Хабаровском крае на четвертое февраля: заболеваемость, вакцинация

В Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Продолжается в Хабаровском крае послабление ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Вчера, третьего февраля, было предложено отменить режим самоизоляции для жителей региона в возрасте от 65 лет. Инициатива была поддержана участниками заседания. Кроме того, снятие ограничений коснется и музеев города, а также библиотек и краевого цирка - эти учреждения будут работать, как работали до пандемии.

Рост заболеваемости понемногу снижается в Хабаровском крае, как отмечают в штабе. Продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. К слову, в КДЦ «Вивея» в «Центре здоровья» теперь можно пройти реабилитацию после ковида. Там же можно пройти быстрое скрининговое обследование.

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошлые сутки в регионе зафиксировано 265 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. А 273 человека справились с недугом. К несчастью, за минувшие сутки от ковида умер еще один человек.

Всего в крае за пандемию ковидом переболело 45329 человек, а выздоровело - 40964 человека. Сейчас на лечении находится 4107 пациентов, 1263 из них в больнице, а 2844 - амбулаторно.

Есть и тяжелые пациенты, их 14, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Если смотреть заболеваемость по районам, то, как обычно, в Хабаровске больше всего заболевших - 136 человек. В Комсомольске-на-Амуре за прошедшие сутки выявили 59 новых случаев, в Хабаровском районе - три, в Комсомольском районе - шесть новых случаев, в Нанайском районе заболело семь человек, в Верхнебуреинском районе и городе Амурске - по одному случаю за сутки, в районе имени Лазо - 20, а в районе имени Полины Осипенко выявили шесть новых случаев заболевания. В Николаевском и Аяно-Майском районах по четыре человека заболели, в Бикинском и Охотском районах - по два, в Совгаванском районе восемь новых заболевших, в Вяземском - один и в Ванинском районе - пять.

Несмотря на послабление антиковидных ограничений, в крае продолжает действовать масочный режим.