Самолет из Хабаровска экстренно сел на Сахалине из-за задымления

По предварительным данным, Аэробус А-319 зашел на аварийную посадку из-за задымления в кабине пилотов Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Аэробус А-319 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Борт летел на остров из Хабаровска, по предварительным данным, причиной экстренного маневра стало задымление. К самолету выдвинулись спасатели и пожарные.

Самолет экстренно приземлился 4 февраля в 9:17 часов. На борту находилось 90 пассажиров и семь членов экипажа. Все эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, угрозы здоровью тоже. По предварительным данным, Аэробус А-319 зашел на аварийную посадку из-за задымления в кабине пилотов.

- К месту происшествия выдвинулись наши силы и средства в количестве 32 человека и девять единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Сахалинской области.

Пожара в кабине пилотов не было.