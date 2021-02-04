«Нужен баланс между работой терминала и безопасностью людей» - Михаил Дегтярев о ситуации в Ванино

Улучшение качества жизни в районах Хабаровского края - приоритетная цель власти региона Фото: Правительство Хабаровского края

Особое внимание в своей работе Михаил Дегтярев уделяет районам Хабаровского края. Он считает, что улучшить качество жизни в регионе можно только усиленно работая над решением тех проблем, на которые ранее закрывались глаза, но которые никуда не делись. Так, третьего февраля врио отправился в рабочую поездку в Совгаванский и Ванинский районы края.

В первую очередь Михаил Дегтярев посетил открывшийся прошлой осенью терминал АО «ВаниноТрансУголь», чтобы лично проверить, действительно ли существует проблема с пылением на терминале, о которой в течение нескольких дней говорили в соцсетях.

На момент, когда врио посетил терминал, пыления там не наблюдалось, а инцидент, который вызвал волнение в интернете и видеоролик с расходящимися от терминала клубами пыли, руководство АО «ВаниноТрансУголь», объяснили плохими погодными условиями.

- Уголь у грузоотправителей оказался вымороженным, в Якутии сейчас минус пятьдесят градусов, а добавки и присадки, которые они использовали при погрузке потеряли свои химические свойства и не смогли препятствовать пылению, а ветер его только усилил, - разъяснил ситуацию Евгений Григорьев, первый заместитель генерального директора предприятия по эксплуатации. И добавил, что при ухудшении погодных условий они будут впредь приостанавливать выгрузки, чтобы избежать пылений. Снизили и объемы поставки на два месяца, в ущерб своей компании.

- Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей. Поэтому, если даже какие-то издержки придется понести, это надо делать, - заметил врио губернатора.

Отныне компания будет ограничивать работу на угольном складе, если поднимается ветер. Михаил Дегтярев, в свою очередь, сказал, что эту ситуацию нужно контролировать тщательнее, стивидоры и угольные терминалы – это «неизбежное зло», но людям нужны рабочие места, нужно развитие территорий. Поэтому необходимо соблюсти баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды.