Десять лет за кулек конопли: у жителя хабаровского края нашли в огороде больше килограмма наркотиков Фото: УТ МВД России по ДФО

Появление у калитки группы полицейских с собаками стало настоящим шоком для 45-летнего жителя поселка Высокогорный. Сотрудники в сопровождении хозяина дома прошли на приусадебный участок и в огороде нашли больше килограмма вещества похожего на сушеный каннабис.

Мужчина пытался сделать вид, что вещество не его, и как оно появилось в его огороде, он понятия не имеет, но вскоре под давлением неопровержимых доказательств он сознался и рассказал, что сам некаторе время назад собирал дикорастущую коноплю, но исключительно для личного употребления.

Десять лет за кулек конопли: у жителя хабаровского края нашли в огороде больше килограмма наркотиков Фото: УТ МВД России по ДФО

Экспертиза, кстати, подтвердила, что сушеная трава с характерным запахом действительно является наркотиком. А покопавшись в личном деле подозреваемого следователи установили, что раньше он уже отбывал срок за подобное же преступление.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу был установлен нигде не работающий, ранее судимый за совершение аналогичного преступления 45-летний житель Ванинского района, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. - Мужчина собрал в лесном массиве дикорастущие наркосодержащие растения конопли, оборвал с них листья тем самым, получив наркотическое средство – каннабис в количестве 1,2 килограмма.

Десять лет за кулек конопли: у жителя хабаровского края нашли в огороде больше килограмма наркотиков Фото: УТ МВД России по ДФО

Расследование уголовного дела много времени не заняло. Сейчас его отправили в суд. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По действующему законодательству ему может грозить до 10 лет в местах не столь от Хабаровска отдаленных.

Обвиняемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, не став сажать в СИЗО, поскольку, по мнению правоохранителей, особой опасности для общества опасности он не представляет.