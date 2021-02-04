«Говорить об этом без дрожи в голосе не получается»: спустя 25 лет после землетрясения в Нефтегорске спасенные встретились со спасателями в Хабаровске Фото: ДВРПСО МЧС России

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

Урок памяти – в школе обычно достаточно формальное мероприятие, но не в этом случае. Может быть, потому что провела его учительница географии хабаровской школы №26 Надежда Сушко. Ее саму 25 лет назад спасатели доставали из-под завалов разрушенного мощнейшим землетрясением поселка.

Землетрясение произошло 28 мая 1995 года. Толчки продолжались всего 17 секунд, и за это время из 3197 жителей поселка Нефтегорск погибло 2040 человек.

- Это был настоящий ад, - вспоминают выжившие. - В один миг привычная жизнь рухнула вместе со стенами пятиэтажных домов.

Под ними были погребены тысячи людей, уже уснувших или только собиравшихся ложиться спать. Кто-то чистил зубы, кто-то наклонился над кроваткой поцеловать на ночь ребенка, кто-то засиделся допоздна с друзьями. Затем удар, боль, страх, темнота и неизвестность.

- Весь день была очень солнечная погода, большинство людей находилось на дачах, вообще ничего не предвещало того, что произошло, люди занимались своими делами, - рассказывает Надежда Сушко, учительница географии СШ №26. - В один час и четыре минуты ночи произошло землетрясение, которое разрушило все пятиэтажные дома, и под завалами оказались почти три тысячи человек. Я находилась на втором этаже, принимала душ перед тем, как лечь спать. Меня достали только через 16 часов, на следующие сутки.

МЫ ПОДУМАЛИ - ВОЙНА

Ее земляк Василий Буцерка, бывший житель Нефтегорска в это время находился в рабочем кабинете.

- Удар был такой силы, что я перелетел через стол, - делится Василий Буцерка. - Мы подумали, что война началась. Выскочили на улицу - пыль столбом, вокруг стоны, плач, крики боли. И все это слышится со всех сторон.

Этой страшной ночью почти вся молодежь небольшого поселка Нефтегорск была в клубе на танцах. В час ночи дискотека закончилась, но школьники попросили последний танец. Поставили музыку, и вдруг свет замигал и мир рухнул. Из всех выпускников, находившихся в клубе, выжили всего шесть человек.

Пригласили на урок и сотрудника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павла Бабича - он одним из первых прибыл тогда на место трагедии. И это первая за 25 лет встреча с теми, кого он тогда спасал.

ПЛИТЫ ПРОСТО СЛОЖИЛИСЬ

- Нас подняли по тревоге, - рассказывает Павел Бабич. - Погрузили сначала на самолет, затем был перелет на Сахалин, а до Нефтегорска мы добирались уже вертолетами. Обычно по одноэтажным домам увидеть землетрясение почти невозможно, но тут мы летели и видели, что даже кирпичные трубы у домов сложились. Делали облет поселка, и это было что-то страшное - из всех домов остались стоять только два-три, все остальные выглядели как кучи мусора. Потом очевидцы рассказывали, что здания от земли оторвались на 70 сантиметров. Так как дома были панельные, плиты просто сложились в шахматном порядке. Начали работать, разбирая завалы, проходя от самого верха и до подвала.

Тогда же впервые была применена методика, когда одновременно умолкали все разговоры, и вся техника глушила двигатели. Только так можно было услышать голоса тех, кто лежал под завалами. Большая часть выживших была спасена именно благодаря таким минутам тишины. Спасатели до сих пор вспоминают трехмесячную девочку, у которой погибла вся семья, а она осталась жива благодаря собаке, которая трое суток грела собой ребенка под бетонными плитами.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ

Все эти истории спокойно слушать невозможно. Одно дело, когда читаешь все это в интернете, совсем другое, когда все это рассказывают тебе люди, которые сами лежали под сложившимися бетонными стенами. Неудивительно, что у школьников глаза были на мокром месте - многих просто потрясло услышанное.

- Администрация школы предложила провести уроки памяти, рассказать ребятам о нефтегорском землетрясении, - рассказывает Надежда Сушко. - Сначала сомневалась, получится ли? Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, говорить об этом без боли, слез, дрожи в голосе не всегда можешь. Но меня поддержали Василий Буцерка, он тоже нефтегорец, участник тех событий, и Павел Бабич, спасатель ДВРПСО МЧС России, хотя с ним мы встретились впервые.

Стоило ли делать такой урок? Судя по реакции школьников - однозначно стоило. В заключение урока спасателям подарили книгу памяти и письмо в стихах от тех, кому они тогда спасли жизни.