Коронавирус в Хабаровском крае на пятое февраля: заболеваемость, вакцинация

В Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Коронавирусная инфекция продолжает атаку на Хабаровский край. В начале недели в Аяно-Майском районе края была зафиксирована вспышка заболеваемости. В целом в регионе за прошедшие сутки выявлен 251 новый случай заболевания.

Продолжается в регионе массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В крае поставили прививки уже больше 13 тысяч жителей.

Переболевшие коронавирусом теперь могут пройди реабилитацию. Такую услугу предоставляет «Центр здоровья» в КДЦ «Вивея». Помимо пандемии в регионе особое внимание уделяется предотвращению развития онкологических заболеваний. Так, можно бесплатно пройти обследование и профилактику на выявление рака самого большого человеческого органа - кожи. Подробнее о процедуре можно прочитать здесь.

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило о новых случаях заболевания в Хабаровском крае: за прошедшие сутки в регионе выявили 251 новый случай заболевания. Справились с инфекцией 268 человек.

По информации минздрава, за прошедшие сутки в Хабаровском крае летальных исходов не зарегистрировано, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, их подключили к ИВЛ.

Наибольшее количество заболевших выявлено в краевой столице, здесь за сутки зафиксировано 158 случаев заболевания, в Городе юности заболело 40 человек. В Хабаровском районе - 25, в Нанайском и Солнечном районах по три случая, в районе имени Лазо 14, в Ульчском и имени Полины Осипенко по одному новому заболевшему, и в Аяно-Майском районе шестеро заболевших.

За все время пандемии в регионе ковидом переболело 45580 человек, а справились с ужасным недугом 41232 человека.

При этом в Хабаровском крае немного ослабили ограничения, однако масочный режим и социальную дистанцию соблюдать все еще необходимо.