К 27 января автомобилисты уже кричали о дефиците бензина и выстраивались в очереди на заправках Фото: Скриншот с видео

Несколько дальневосточных регионов оказались заложниками бензинового дефицита. Все началось с Хабаровского края, где остановился на модернизацию нефтеперерабатывающий завод «ННК». Заправки остались без бензина, очереди из машин на АЗС растягивались на несколько километров. Пришлось запустить руки (а точнее - поезда) в государственный запас топлива, который хранится на случай войны.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

Первые сообщения о том, что на хабаровских заправках нет бензина, появились в социальных сетях в 20-х числах января. Со временем все больше АЗС выставляли таблички «Техобслуживание» или «Слив топлива». К 27 января автомобилисты уже кричали о дефиците бензина и выстраивались в очереди на заправках. Ситуацию прокомментировали власти региона.

Заправки остались без бензина, очереди из машин на АЗС растягивались на несколько километров Фото: Петр МОЛОТОВ

Оказалось, что один из крупных производителей бензина – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – 18 января встал на плановую модернизацию, объемы выпускаемого топлива снизились. Предприятие продавало нефтепродукт из остатков и закупало через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. По информации завода, требуемые объемы бензина на январь 2021 год были приобретены. Однако по какой-то причине поставка сорвалась.

Власти обратились к руководству завода с просьбой завершить модернизацию как можно раньше. 30 января НПЗ вернулся в строй. Председатель правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук тогда сообщил: «Сегодня с обеда топливо пойдет на нефтесклады и его уже постепенно начнут развозить по заправкам».

Несколько дальневосточных регионов оказались заложниками бензинового дефицита Фото: Петр МОЛОТОВ

ОЧЕРЕДИ

В Хабаровске больше всего заправок компании «ННК», которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод. У АЗС, причем всех нефтеперерабатывающих компаний, выстраивались огромные очереди, сотрудники разводили руками: «Бензина АИ 92 и АИ-95 нет, когда будет – неизвестно». Топливный кризис достиг максимума и стал выходить за пределы региона – от поставок «ННК» зависят Приморье, ЕАО и Амурская область.

- Очередь на заправку на проспекте 60-лет Октября растянулась на всю развязку. Стоят десятки машин, - пишут автомобилисты в соцсетях.

- Простояли в очереди с 6:00 часов утра. В десятом часу добрались до заправки, бензина уже не было.

- Я тоже наивная, надеялась, что ночью очереди не будет... Но зря.

- Поехали заправиться, очереди на «Роснефть» огромные. «Ресурс» и «НК-альянс» нигде не работает.

- Утром на заправке на Павла Морозова насчитали 90 машин в очереди.

Чтобы сэкономить бензин, водители выключали печки, а на улице тем временем температура под -30 градусов с нехилым ветром. В соседней ЕАО итого ниже – под -40 градусов. Некоторые автовладельцы бросали машины у заправок и шли домой пешком – вместе с бензином закончились и нервы.

ФЕВРАЛЬ

Минэнерго России и ФАС России 2 февраля выступили с сообщением: на Хабаровском НПЗ после модернизации возникли технические проблемы с компрессорным оборудованием установки каталитического риформинга. Из-за этого она остановилась, что привело к «выпадающим объемам производства автомобильного бензина – 2000 тонн в сутки (около 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя)».

Для разрешения топливного коллапса бензин взяли из Росрезерва – неприкосновенного запаса, который хранится на случай войны или техногенной катастрофы. Бензиновый кризис охватил и другие регионы. В ночь на 4 февраля состав с топливом из госкубышки подошел к Хабаровску. В первую очередь бензин отпускают по топливным картам – по ним заправляются машины оперативных служб и общественный транспорт. Топливо развозят по АЗС вдоль крупных трасс, чтобы машины не вставали посреди лесов и не заерзали люди.

- В арсенале станции скорой помощи есть автомобили как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Проблем и сложностей по заправке нет, - сказал Виталий Пустовой, главный врач КГБУЗ «Хабаровская станция скорой медицинской помощи».

В свободную продажу топливо отправили на 30 процентов заправок. 4 февраля ХНПЗ возобновил выпуск бензина. Планируется каждые сутки вырабатывать бензина АИ-92 и АИ-95 по тысяче тонн, это должно покрыть потребности Хабаровского края и других регионов, попавших в топливную яму.

- С первых дней остановки Хабаровского НПЗ мы находимся в тесном контакте с «ННК» и с Минэнерго. Как только у нас начался ажиотажный спрос, и резервы начали иссякать, мы запросили у Правительства России в Росрезерве дополнительное топливо. Сегодня ночью состав прибыл, был разгружен, и первые 400 тонн поступили в продажу. В ближайшие дни мы ожидаем дополнительные составы. Кроме того, «ННК» запустила производство бензина, первые 500 тонн с хабаровского НПЗ уже поступили в розничную сеть, - прокомментировал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

По данным на 5 февраля, из 52 АЗС «ННК» бензин есть в наличии на 32. На 20 заправках ожидают прихода бензовозов.

СПЕКУЛЯНТЫ

Предприимчивые люди стали продавать топливо в социальных сетях и на сайтах с объявлениями. В основном отпускают АИ-92 оптом и в несколько раз дороже. Цены стартуют от 75 рублей за литр, тогда как на обычной заправке – 45-46 рублей за литр. «Поставщики» прямо пишут, что заправляются ночью, когда очереди меньше, а днем продают втридорога. Набирают по пять-десять канистр и привозят, куда нужно, в багажнике.

Предприимчивые люди стали продавать топливо в социальных сетях и на сайтах с объявлениями

Спекулянты набирают по пять-десять канистр и привозят, куда нужно, в багажнике. Фото: khv_news27 Фото: Социальные сети

Через те же сайты объявлений «бизнесмены» продают места в очереди на заправку. Цены начинаются от 500 рублей в зависимости от популярности АЗС и машинопотока. В инстаграм-пабликах разыгрывают бензин за репост и подписку. В соцсетях люди предлагают замерзшим водителям приходить в гости погреться и выпить горячего чаю.

В соцсетях люди предлагают замерзшим водителям приходить в гости погреться и выпить горячего чаю. Фото: dtp_khv Фото: Социальные сети

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Цены на бензин у крупных игроков рынка региона, как говорят автомобилисты, не поднялись. На один-два рубля увеличилась стоимость топлива у небольших компаний и независимых нефтетрейдеров в Ванинском и Советско-Гаванском районах. ФАС и власти постоянно мониторят ситуацию.

Ажиотаж на бензин падает, даже спекулянты снизили цену за литр до 60 рублей и меньше. Очереди на заправках также уменьшаются: водители стоят уже не по четыре часа, а по два. Когда разрешится топливный кризис – неизвестно, таких прогнозов давать никто не рискует. Однако автолюбители надеются, что бензин вернется во все заправочные колонки хотя бы в течение недели.

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