Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Хроника топливного кризиса в Хабаровском крае

На заправках километровые очереди, а топливо везут из закромов страны
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий
К 27 января автомобилисты уже кричали о дефиците бензина и выстраивались в очереди на заправках

К 27 января автомобилисты уже кричали о дефиците бензина и выстраивались в очереди на заправках

Фото: Скриншот с видео

Несколько дальневосточных регионов оказались заложниками бензинового дефицита. Все началось с Хабаровского края, где остановился на модернизацию нефтеперерабатывающий завод «ННК». Заправки остались без бензина, очереди из машин на АЗС растягивались на несколько километров. Пришлось запустить руки (а точнее - поезда) в государственный запас топлива, который хранится на случай войны.

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

Первые сообщения о том, что на хабаровских заправках нет бензина, появились в социальных сетях в 20-х числах января. Со временем все больше АЗС выставляли таблички «Техобслуживание» или «Слив топлива». К 27 января автомобилисты уже кричали о дефиците бензина и выстраивались в очереди на заправках. Ситуацию прокомментировали власти региона.

Заправки остались без бензина, очереди из машин на АЗС растягивались на несколько километров

Заправки остались без бензина, очереди из машин на АЗС растягивались на несколько километров

Фото: Петр МОЛОТОВ

Оказалось, что один из крупных производителей бензина – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – 18 января встал на плановую модернизацию, объемы выпускаемого топлива снизились. Предприятие продавало нефтепродукт из остатков и закупало через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. По информации завода, требуемые объемы бензина на январь 2021 год были приобретены. Однако по какой-то причине поставка сорвалась.

Власти обратились к руководству завода с просьбой завершить модернизацию как можно раньше. 30 января НПЗ вернулся в строй. Председатель правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук тогда сообщил: «Сегодня с обеда топливо пойдет на нефтесклады и его уже постепенно начнут развозить по заправкам».

Несколько дальневосточных регионов оказались заложниками бензинового дефицита

Несколько дальневосточных регионов оказались заложниками бензинового дефицита

Фото: Петр МОЛОТОВ

ОЧЕРЕДИ

В Хабаровске больше всего заправок компании «ННК», которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод. У АЗС, причем всех нефтеперерабатывающих компаний, выстраивались огромные очереди, сотрудники разводили руками: «Бензина АИ 92 и АИ-95 нет, когда будет – неизвестно». Топливный кризис достиг максимума и стал выходить за пределы региона – от поставок «ННК» зависят Приморье, ЕАО и Амурская область.

- Очередь на заправку на проспекте 60-лет Октября растянулась на всю развязку. Стоят десятки машин, - пишут автомобилисты в соцсетях.

- Простояли в очереди с 6:00 часов утра. В десятом часу добрались до заправки, бензина уже не было.

- Я тоже наивная, надеялась, что ночью очереди не будет... Но зря.

- Поехали заправиться, очереди на «Роснефть» огромные. «Ресурс» и «НК-альянс» нигде не работает.

- Утром на заправке на Павла Морозова насчитали 90 машин в очереди.

Чтобы сэкономить бензин, водители выключали печки, а на улице тем временем температура под -30 градусов с нехилым ветром. В соседней ЕАО итого ниже – под -40 градусов. Некоторые автовладельцы бросали машины у заправок и шли домой пешком – вместе с бензином закончились и нервы.

ФЕВРАЛЬ

Минэнерго России и ФАС России 2 февраля выступили с сообщением: на Хабаровском НПЗ после модернизации возникли технические проблемы с компрессорным оборудованием установки каталитического риформинга. Из-за этого она остановилась, что привело к «выпадающим объемам производства автомобильного бензина – 2000 тонн в сутки (около 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя)».

Для разрешения топливного коллапса бензин взяли из Росрезерва – неприкосновенного запаса, который хранится на случай войны или техногенной катастрофы. Бензиновый кризис охватил и другие регионы. В ночь на 4 февраля состав с топливом из госкубышки подошел к Хабаровску. В первую очередь бензин отпускают по топливным картам – по ним заправляются машины оперативных служб и общественный транспорт. Топливо развозят по АЗС вдоль крупных трасс, чтобы машины не вставали посреди лесов и не заерзали люди.

- В арсенале станции скорой помощи есть автомобили как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Проблем и сложностей по заправке нет, - сказал Виталий Пустовой, главный врач КГБУЗ «Хабаровская станция скорой медицинской помощи».

В свободную продажу топливо отправили на 30 процентов заправок. 4 февраля ХНПЗ возобновил выпуск бензина. Планируется каждые сутки вырабатывать бензина АИ-92 и АИ-95 по тысяче тонн, это должно покрыть потребности Хабаровского края и других регионов, попавших в топливную яму.

- С первых дней остановки Хабаровского НПЗ мы находимся в тесном контакте с «ННК» и с Минэнерго. Как только у нас начался ажиотажный спрос, и резервы начали иссякать, мы запросили у Правительства России в Росрезерве дополнительное топливо. Сегодня ночью состав прибыл, был разгружен, и первые 400 тонн поступили в продажу. В ближайшие дни мы ожидаем дополнительные составы. Кроме того, «ННК» запустила производство бензина, первые 500 тонн с хабаровского НПЗ уже поступили в розничную сеть, - прокомментировал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

По данным на 5 февраля, из 52 АЗС «ННК» бензин есть в наличии на 32. На 20 заправках ожидают прихода бензовозов.

СПЕКУЛЯНТЫ

Предприимчивые люди стали продавать топливо в социальных сетях и на сайтах с объявлениями. В основном отпускают АИ-92 оптом и в несколько раз дороже. Цены стартуют от 75 рублей за литр, тогда как на обычной заправке – 45-46 рублей за литр. «Поставщики» прямо пишут, что заправляются ночью, когда очереди меньше, а днем продают втридорога. Набирают по пять-десять канистр и привозят, куда нужно, в багажнике.

Предприимчивые люди стали продавать топливо в социальных сетях и на сайтах с объявлениями

Предприимчивые люди стали продавать топливо в социальных сетях и на сайтах с объявлениями

Спекулянты набирают по пять-десять канистр и привозят, куда нужно, в багажнике. Фото: khv_news27

Спекулянты набирают по пять-десять канистр и привозят, куда нужно, в багажнике. Фото: khv_news27

Фото: Социальные сети

Через те же сайты объявлений «бизнесмены» продают места в очереди на заправку. Цены начинаются от 500 рублей в зависимости от популярности АЗС и машинопотока. В инстаграм-пабликах разыгрывают бензин за репост и подписку. В соцсетях люди предлагают замерзшим водителям приходить в гости погреться и выпить горячего чаю.

В соцсетях люди предлагают замерзшим водителям приходить в гости погреться и выпить горячего чаю. Фото: dtp_khv

В соцсетях люди предлагают замерзшим водителям приходить в гости погреться и выпить горячего чаю. Фото: dtp_khv

Фото: Социальные сети

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Цены на бензин у крупных игроков рынка региона, как говорят автомобилисты, не поднялись. На один-два рубля увеличилась стоимость топлива у небольших компаний и независимых нефтетрейдеров в Ванинском и Советско-Гаванском районах. ФАС и власти постоянно мониторят ситуацию.

Ажиотаж на бензин падает, даже спекулянты снизили цену за литр до 60 рублей и меньше. Очереди на заправках также уменьшаются: водители стоят уже не по четыре часа, а по два. Когда разрешится топливный кризис – неизвестно, таких прогнозов давать никто не рискует. Однако автолюбители надеются, что бензин вернется во все заправочные колонки хотя бы в течение недели.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Бензиновая лихорадка в Хабаровске: цена в 125 рублей за литр и продажа места в очереди на заправку

Ушлые продавцы активизировались на фоне топливного кризиса в Хабаровске - на местных сайтах появилась масса объявлений о продаже бензина по завышенным в несколько раз ценам (подробнее)

Хабаровские автозаправки обеспечивают свежим топливом

Нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина и дизтоплива (подробнее)

Поезд с бензином из Росрезерва прибыл в Хабаровск

Об этом сообщил Михаил Дегтярев в своем официальном аккаунте в социальных сетях (подробнее)

Бензин в Хабаровском крае будут частично продавать по топливным картам

Топливо придет в регион из Росрезерва (подробнее)

Нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина в Хабаровском крае

В регион привезли ночью 400 тонн горючего из Росрезерва, еще 2,2 тонны в пути из Сибири (подробнее)

На 32 заправках в Хабаровске появился бензин

Еще на 20 АЗС ожидают прихода бензовозов (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ