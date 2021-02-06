Коронавирус в Хабаровском крае на шестое февраля: заболеваемость, ограничения

Пандемия постепенно отпускает наш край из своих неприятных объятий Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пандемия новой коронавирусной инфекции понемногу отпускает нас из своих неприятных объятий. Культурно-развлекательные заведения стали принимать больше народу в свои залы, спортивные комплексы теперь размещают не 30, а 50% зрителей у себя на трибунах. Библиотеки края и музеи, наконец-то, заработали по нормальному. Даже для людей, которые находятся в самом опасном положении из-за вируса, то есть в группе риска (65+), отменили обязательную самоизоляцию.

Кажется, что Хабаровский край начинает «просыпаться» от годового пребывания в состоянии болезненного сна. Сократился коечный фонд для больных ковидом, больницы, перепрофилированные под госпитали для коронавирусников, возвращаются к своей специализации, например 11 больница в Хабаровске и четвертая больница в городе Юности.

Что говорить, сейчас даже возобновились различные дополнительные обследования и акции здоровья, так, например, на 12 площадках края можно проверить свою кожу на предмет новообразований, выявить, нет ли рака кожи.

Кажется, что вскоре мы уже вздохнем свободно, ведь судя по тому, что ограничения потихоньку снимаются – мы неминуемо движемся к полному выздоровлению. Это бы хорошо, но министерство здравоохранения Хабаровского края полагается на четкие и конкретные факты, цифры. Так чем минздрав может нас порадовать сегодня, шестого февраля?

За последние сутки, по данным министерства, в нашем крае выявили 248 новых случаев заболевания коронавирусом. Уже не плохо, стремимся к средней отметке в 250 за сутки, вместо недавних 300. Выздоровевших немного больше, в этот раз – 269 человек.

Есть и плохие новости – один человек все-же скончался от вируса в нашем крае за прошедший день. Двенадцать больных все еще находятся в тяжелом состоянии и под аппаратом ИВЛ.

Из 1504 ковидных коек в крае свободно 311. То есть на лечении от коронавируса в стационаре лежит 1193 человека. Еще 2875 лечатся амбулаторно.