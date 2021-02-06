«Ждем еще порцию морозов, но не в эти выходные»: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае

В День зимних видов спорта в крае пройдет много мероприятий для жителей и гостей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хорошую такую взбучку устроили нам небеса в прошедшие пять рабочих дней. Словно бы у погоды тоже с понедельника по пятницу работа кипит, а к выходным она расслабляется. Так и мы, всю рабочую неделю тряслись от холода, кутались в шарфы, грелись под одеялами, а теперь, в выходные сбрасываем пледы и выходим гулять. Так какие сюрпризы уготовила нам погода в выходные, шестого и седьмого февраля?

- Будет ощутимое потепление в эти выходные, - говорит Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС в эфире радио «Комсомольска правда». – Холод сместился на восток, оставив нас в покое. В эти выходные ночью температура будет опускаться не ниже 26 градусов, а днем до минус 17. То есть нас ждут вполне комфортные выходные.

Чем же заняться жителям Хабаровского края в выходные, да так, чтобы еще немного насладиться зимой?

В городах и поселках края еще работают ледовые городки, горки и катки. В Хабаровске любители гарцевать на лезвии, да и просто активные люди могут сходить на катки города, или поучаствовать в мероприятиях в День зимних видов спорта, ведь погода будет стоять отменная, даже ветер оставит нас в покое.

Однако это еще не конец. Новая порция холода ожидает Хабаровский край на следующей неделе.

- Температуры будут не такими низкими, как на прошлой рабочей пятидневке, ночью до минус 25, а днем морозы до минус 17 градусов, - говорит Галина Брынцева. – Но радует, что такая обстановка продлится всего 2-3 дня, а к выходным уже потеплеет основательно, после десятого февраля термометр покажет даже минус пять градусов.

Отличные новости для жителей краевой столицы. Значит, осталось потерпеть еще всего неделю и дело плавно пойдет к весне. А что в эти выходные будет происходить с погодой на остальной территории Хабаровского края?

Юг региона ждет небольшой снегопад, но пройдет он лишь в некоторых местах. Днем в субботу тепло, до -16 градусов, ветер до 11 метров в секунду. На севере края тоже может идти снег, морозно будет в некоторых районах до -27 градусов, а на побережье ожидаются ветреные порывы скоростью до 20 метров в секунду.