Бензин регулярно подвозят на заправки города, вскоре ситуация окончательно нормализуется Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С серьезными трудностями столкнулись автомобилисты в Хабаровском крае в начале этой недели. Дефицит бензина на заправках из-за вставшего на модернизацию нефтеперерабатывающего завода, нерегулярная поставка запасов топлива, как следствие – огромные очереди на АЗС. А еще, трескучие морозы усугубили ситуацию, когда на прогрев замерзшего автомобиля народ тратил драгоценные литры без того дефицитного топлива. Не раз уже «Комсомолка» писала о том, что происходит в Хабаровском крае, в этой связи. А какова ситуация с бензином в Хабаровске сегодня, шестого февраля?

В рейд по заправочным станциям города Хабаровска сегодня, шестого февраля, отправились сотрудники комитета по развитию ТЭК. По их информации, на 12 часов дня на 35 заправках из 52 был в наличии бензин АИ-92.

- На 17 АЗС топливо успело закончиться, но в ближайшее время будет подвезено, - рассказали в комитете. – бензовозы «ННК» сократили интервал между рейсами, бензин по городу заливает 31 машина.

НПЗ продолжает выпускать бензин на максимально полных мощностях. Дирекция завода сообщила комитету, что за прошлые сутки произвели 1800 тонн 92 бензина. Сегодня нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин АИ-95. На заводе отметили, что в ближайшее время будет полностью покрыта потребность.

Жителей Хабаровского края убедительно просят не запасаться бензином впрок. Ситуация выравнивается, завод работает на полную мощность, топливо регулярно подвозят на автозаправочные станции.

Александр Чипизубов, и.о. председателя комитета по развитию ТЭК, призывает автолюбителей не создавать ажиотаж, запасаясь топливом наперед, но и не стоит покупать бензин «с рук».

- По нашим оценкам, с прошлой недели закупка бензина на АЗС превышала обычные потребности в 1,6-1,8 раза, - говорит спикер, - просим не покупать бензин вне заправок, не известно, какого он там качества.

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