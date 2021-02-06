Спекуляция бензином продолжается в Хабаровском крае

Очереди на АЗС стали меньше, чем были два дня назад Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с дефицитом топлива в Хабаровском крае. По последней информации от пресс-службы губернатора и правительства региона, нефтеперерабатывающий завод начал выпускать бензин АИ-95, продолжает производить 92 бензин и дизельное топливо.

- На заправки регулярно подвозят топливо, - сообщили в комитете по развитию ТЭК.

Однако бензиновая лихорадка в регионе еще не закончилась. Как ранее уже писала «Комсомолка», продавцы не слабо навариваются на кризисе. По ночам они закупаются оптом, а с утра продают драгоценное топливо втридорога. Но то было в начале кризиса, сейчас уже и очереди на заправках поменьше, да и места в эти самые очереди не продают, может быть и спекулянты перестали наживаться на дефиците?

Местные торговые интернет-площадки все еще пестрят объявлениями о продаже топлива оптом и в розницу. По одному из таких предложений мы позвонили под видом покупателей:

- Приезжайте по такому-то адресу, продажа только от 40 литров. Цена за литр – 90 рублей, - ответил продавец по телефону.

На вопрос, почему такая высокая цена, ведь ситуация вроде как налаживается, оптовик решил пуститься во все тяжкие, сказав, что кризисы так быстро не заканчиваются, и скорее всего нас ждет вторая волна. Вежливо отказавшись мы попрощались с коммерсантом. Осадочек остался.

Позвонив еще по двум объявлениям мы пришли к выводу, что спекулянты пойдут до конца. Объявлений о продаже топлива уже не так много, как в начале недели, но все-же они есть.

Автомобилисты немного приободрились после объявления, что ситуация налаживается, но многие были не готовы к такому коллапсу. Так, один из водителей рассказал, как справлялся с дефицитом.

- Впервые столкнулся со сложностями с бензином на прошлой неделе, когда очереди стали собираться на заправках, - рассказал автолюбитель Игорь, - самое обидное, это когда простоишь в очереди часа два или три, а прямо перед тобой вешают табличку, что бензина нет.

Такая ситуация происходила с автолюбителем дважды. Еще два раза он буквально вставал на трассе, не дотянув нескольких метров до АЗС, благо, друзья выручали, привозили бензин.

- Можно, конечно, не брать машину, но моя работа связана с разъездами, мне без коня никак. Приходилось выкручиваться, - рассказал водитель, - сейчас в городе все нормально с топливом. Проблем заправиться не возникает, очередей почти нет, так что мы и это пережили. Хотя, признаюсь, такого кризиса мы не ожидали.

Ситуация с топливом в Хабаровском крае, очевидно, приходит в норму. Некоторые автозаправочные станции с сегодняшнего дня наливают не больше 50 литров бензина «в одни руки». Эту меру приняли для того, чтобы предотвратить спекуляцию.

«Комсомолка» будет и дальше следить за развитием событий и делиться с читателями актуальной информацией.